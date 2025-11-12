Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una imagen de la película.
Cine

Crítica de 'Popel': La historia en minúsculas

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:07

Comenta

La Historia a veces parece esa disciplina de los grandes acontecimientos protagonizados por los grandes nombres y analizada por los grandes historiadores. Pero a estas ... alturas ya sabemos que puede haber más verdad en la historia con minúsculas, la que ocurrió en fechas olvidadas, la que vivieron y sufrieron gentes de a pie, y sus familiares y descendientes, la que quizás desvelen historiadores no profesionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9 Rosalía conquista por primera vez La Revuelta con humor y naturalidad: «Nunca había estado en un programa tan a gusto»
  10. 10 Rechazan la petición de una médica residente de Osakidetza que reclamaba incluir las guardias en sus pagas extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crítica de 'Popel': La historia en minúsculas

Crítica de &#039;Popel&#039;: La historia en minúsculas