Crítica de 'Popel': La historia en minúsculas

La Historia a veces parece esa disciplina de los grandes acontecimientos protagonizados por los grandes nombres y analizada por los grandes historiadores. Pero a estas ... alturas ya sabemos que puede haber más verdad en la historia con minúsculas, la que ocurrió en fechas olvidadas, la que vivieron y sufrieron gentes de a pie, y sus familiares y descendientes, la que quizás desvelen historiadores no profesionales.

Valoración Datos Dirección: Oier Plaza

Guion: Garazi Velasco.

Fotografía: Lander Andonegi

Música: Aitor Etxebarria.

Producción: España-Francia-República Checa, 2025.

Cine: Príncipe

Duración: 87 minutos

El documental 'Popel' ('Cenizas' en checo) es una recomendable muestra de ese acercamiento a nuestro pasado desde la escala humana. El gernikarra Oier Plaza parte del caso de Unai Eguía, un profesor de plástica vizcaíno que durante el confinamiento leyó 'El impostor', de Javier Cercas (más adelante llevada al cine por los 'moriartis' en 'Marco', ya saben) y echó en falta un epílogo sobre Enric Moner, el verdadero deportado catalán cuyo nombre intentó manipular como Enric Marco el falso deportado. ¿Quién era Moner? ¿Qué le pasó?

Aquello fue el punto de partida de una investigación en principio modesta pero cada vez más ambiciosa y con más ramificaciones, una inesperada red internacional, en la que Eguía contactó con familiares de un pequeño grupo de españoles que, tras huir a Francia del franquismo y pasar las penurias de los campos y subcampos de concentración, acabó siendo fusilado por unos soldados menores de edad de las SS tres semanas antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial.

Con la fuerza de sus testimonios, parientes que tanto tiempo después sienten el vacío de quienes desaparecieron, y unas enérgicas secuencias de animación a cargo de Kote Kamacho, 'Popel' es un sentido documental que atrapa por sus emocionantes búsquedas, por su humano dolor y por el hallazgo de una inesperada historia de heroicidad.