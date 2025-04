Crítica de 'Guillermo Tell': Manzana pocha

Claes Bang interpreta a Guillermo Tell.

Todos recordamos un puñado de buenas películas sobre Robin Hood. Sin embargo, de un héroe de leyenda similar, el más europeo Guillermo Tell, hasta ahora ... no se ha hecho ningún largometraje memorable. Tampoco lo logra este intento de actualización de Nick Hamm ('The Hole').

Valoración Datos Dirección y guion: Nick Hamm.

Intérpretes Claes Bang, Connor Swindells, Golshifteh Farahani.

Fotografía: Jamie Ramsay.

Música: Steven Price

Nacionalidad Reino Unido-Italia, 2024.

Cines Antiguo Berri, Urbil, Niessen, Mendibil.

Duración 133 minutos Personalmente, lamentamos que en esta década del siglo XXI nadie se atreva a hacer una película de capa y espada si no es al estilo de 'Juego de tronos', o sea, muy truculenta y brutal. Con mayor o menor convicción, aquí tenemos descuartizamientos, torturas y un tono rabiosamente malvado, encabezado por un villano (Connor Swindells) tan pero tan cruel que no se sabe si resulta cansino o paródico. Este Guillermo Tell de 2024 sitúa la icónica escena de la manzana en la cabeza del hijo a mitad del metraje y convierte a su héroe en alguien que intenta escapar de la violencia desde su experiencia en las cruzadas pero a quien su tiempo y su sociedad le empujan a matar y a encabezar la rebelión de los sufridos suizos contra los malvados austriacos. La cosa va pasando entre escenas de acción violenta, muchos personajes que vienen y van, y confusos aires épicos o sórdidos. Nada molesta pero nada llega a ser significativo. El relato es tan epidérmico que probablemente al espectador le de igual el destino de cada personaje, si muere antes o después. Tampoco contribuye a ello un reparto internacional irregular, con un actor eficaz pero francamente soso como Claes Bang haciendo de Tell e intérpretes de diferentes estilos que no casan entre sí: Rafe Spall y Golshifteh Farahani, Amer Chadha-Patel y Jake Dunn. Las únicas estrellas de verdad salen poco, Jonathan Pryce y Ben Kingsley (¡ojo a sus ojos!), en esta olvidable producción cuyo final, encima, deja abierta una posible segunda parte.

