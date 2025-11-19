Crítica de 'Gaua': Brujas liberadas

Lo del vitoriano Paul Urkijo es un caso único. Con apenas tres largometrajes en su haber, 'Errementari', 'Irati' y el presente, ha llegado a la ... cima, difícilmente superable, de un tipo de películas, sobre leyendas de personajes mitológicos y brujas vascas, envuelto en un estándar del cine fantástico y de terror internacional. Urkijo engancha con sus atmósferas, inquieta por su mundo con raíces ancestrales y hasta consigue que los espectadores no vascoparlantes se olviden de que están viendo una película en euskera.

Valoración Datos Dirección y guion: Paul Urkijo Alijo.

Intérpretes: Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabarain, Iñake Irastorza

Fotografía: Gorka Gómez.

Música: Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi.

Producción: España, 2025

Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Urbil, Niessen.

Duración: 91 minutos.

Quizás por ello, y por la factura conseguida por su equipo, cabría adivinar en 'Gaua' algo así como un final de etapa. O acaso sólo sea nuestro deseo de comprobar cómo desarrolla la fuerza de su cine en otros ámbitos, distintos a la que hasta ahora ha sido su línea.

Mientras tanto, disfrutemos, de esta nueva dosis de monstruos y espíritus, de leyendas y sortilegios. Dejémonos llevar por esta película visualmente imponente y sonoramente densa, casi al borde de la saturación (con perdón, ¿no empieza a cansarles tanta voz engolada con eco?).

'Gaua' termina en alto, con un sensual akelarre y la presencia de Akerbeltz. Pero por el camino trenza una impresionante historia de pueblos sumisos, curas inquisitoriales y el consenso en que la oscuridad de la noche es peligrosa: «Gaua, gauekoentzat». Le añade Urkijo una lectura contemporánea. La protagonista huye de un marido agresivo, prefiere el miedo a las criaturas de la noche al que le provoca su propio esposo. Y se encuentra con un trío de presuntas brujas que no son sino mujeres liberadas que disfrutan de reunirse cada noche sin hombres, beber y contarse historias (Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñaki Irastorza siempre han sido nuestras queridas 'sorgiñas').