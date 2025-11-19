Crítica de 'Gaua': Brujas liberadas
San Sebastián
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:14
Lo del vitoriano Paul Urkijo es un caso único. Con apenas tres largometrajes en su haber, 'Errementari', 'Irati' y el presente, ha llegado a la ... cima, difícilmente superable, de un tipo de películas, sobre leyendas de personajes mitológicos y brujas vascas, envuelto en un estándar del cine fantástico y de terror internacional. Urkijo engancha con sus atmósferas, inquieta por su mundo con raíces ancestrales y hasta consigue que los espectadores no vascoparlantes se olviden de que están viendo una película en euskera.
-
Dirección y guion: Paul Urkijo Alijo.
-
Intérpretes: Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabarain, Iñake Irastorza
-
Fotografía: Gorka Gómez.
-
Música: Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi.
-
Producción: España, 2025
-
Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Urbil, Niessen.
-
Duración: 91 minutos.
Quizás por ello, y por la factura conseguida por su equipo, cabría adivinar en 'Gaua' algo así como un final de etapa. O acaso sólo sea nuestro deseo de comprobar cómo desarrolla la fuerza de su cine en otros ámbitos, distintos a la que hasta ahora ha sido su línea.
Mientras tanto, disfrutemos, de esta nueva dosis de monstruos y espíritus, de leyendas y sortilegios. Dejémonos llevar por esta película visualmente imponente y sonoramente densa, casi al borde de la saturación (con perdón, ¿no empieza a cansarles tanta voz engolada con eco?).
'Gaua' termina en alto, con un sensual akelarre y la presencia de Akerbeltz. Pero por el camino trenza una impresionante historia de pueblos sumisos, curas inquisitoriales y el consenso en que la oscuridad de la noche es peligrosa: «Gaua, gauekoentzat». Le añade Urkijo una lectura contemporánea. La protagonista huye de un marido agresivo, prefiere el miedo a las criaturas de la noche al que le provoca su propio esposo. Y se encuentra con un trío de presuntas brujas que no son sino mujeres liberadas que disfrutan de reunirse cada noche sin hombres, beber y contarse historias (Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñaki Irastorza siempre han sido nuestras queridas 'sorgiñas').
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión