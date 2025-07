Crítica de 'Los 4 fantásticos. Primeros pasos': Parto en una nave especial

Comenta Compartir

Tras décadas de saturación, el cine de superhéroes probablemente esté tan agotado (excepto para los muy cafeteros, entusiasmados con cada vuelta, guiño y conexión) que ... acaso lo mejor sería dejar el género en barbecho durante unos años y retomarlo cuando haya nuevas ideas y fuerzas. Pero el cine no funciona así. Las maquinarias no pueden parar y Marvel y DC Cómics no dejan de añadir piezas a sus respectivos universos, más que expandidos, desparramados. En ese contexto, el regreso de los Cuatro Fantásticos no arrebata pero reúne unos cuantos atractivos que tener en cuenta.

La Marvel, con Matt Shakman (un realizador más de televisión que de cine, pero que ha hecho episodios de 'House', 'The Good Wife' o 'Juego de tronos'), atina al darle a la película un bonito toque retro, o retrofuturista, con diseños y guiños sesenteros y una deliciosa gama cromática. 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' acentúa también el carácter familiar del grupo. Valoración Datos Dirección: Matt Shakman.

Guion: Jeff Kaplan, Ian Springer, J. Friedman, P. Cameron y E. Pearson sobre los cómics de Jack Kirby y Stan Lee.

Intérpretes: Pedro Pascal, Vanessa Kirby.

Fotografía: Jess Hall.

Música: Michael Giacchino.

EE.UU., 2025.

Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Garbera, Urbil, Niessen, Mendibil.

Duración: 115 m. Si las criaturas de Stan Lee y Jack Kirby fueron en su inicio la primera familia de superhéroes (grupo de astronautas formado por matrimonio, hermano/cuñado y amigo que regresó a la Tierra con superpoderes) aquí ese aspecto se subraya con la química entre Pedro Pascal y Vanessa Kirby y las ligeramente cómicas escenas domésticas con sus compañeros. Y si a la familia le faltaba un niño, aquí llega. No sabemos si recordaremos la película por ofrecer un parto a bordo de una nave espacial o por la frase del malo «¡qué microbios más listos!». Seguramente 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' no nos deje huella, pero mientras tanto ofrece un entretenimiento suavemente agradable, bonitamente retro y algo menos aparatoso que la mayoría de los títulos.

