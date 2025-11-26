Crítica de 'Ciudad sin sueño': Luces en la noche

El centro geográfico de la península ibérica no se encuentra en Madrid capital sino en la Cañada Real, una larga sucesión de asentamientos de chabolas ... a los lados de lo que fue una vía de trashumancia en la comunidad madrileña. Curiosamente, el paisaje que nos puede parecer más periférico, degradado y fronterizo, está en el mismo centro.

Valoración Datos Director: Guillermo Galoe.

Guion: Guillermo Galoe, Víctor Alonso-Berbel.

Intérpretes: Antonio Fernández Gabarre, Bilal Sedraoui, Jesús Fernández Silva, Luis Bértolo.

Fotografía: Rui Poças.

Producción: España-Francia, 2025.

Cines: Príncipe.

Duración: 97 minutos.

Guillermo Galoe, que en su corto 'Frágil equilibrio' descubrió este otro mundo a quince minutos de su casa en Carabanchel, en el corto 'Aunque es de noche' ya entró a fondo en el asentamiento y jugó a hacer cine con los mismos habitantes que, ahora con más tiempo, pueblan 'Ciudad sin sueño'

Si hubiera sido una película al uso de cine social, 'Ciudad sin sueño' hubiera denunciado directamente las miserias del chabolismo y abordado la crisis de la cultura gitana generación a generación y la existencia de un entorno en que la droga está normalizada. Guillermo Galoe en realidad lo hace, pero de un modo indirecto y más eficaz. Porque se centra en las personas, el día a día de los habitantes de un barrio sin luz eléctrica pero iluminado cada noche por puntos de fuego y la alegría de los clanes que se cuentan historias o cantan a su alrededor.

Podría ser una película 'sobre' pero nos gusta que sea una película 'con', una experiencia que compartimos con Tonino, ese chaval que se sorprende de que un conocido con sólo un año más que él esté ya con un bebé en brazos, con Bilal, su amigo que marchará a Marsella, con su abuelo, Pai, dolido porque ya no le hacen caso como antes y sus descendientes se quieren ir a unos bloques de pisos...

En la recomendable 'Ciudad sin sueño' hay escombros, miseria, dificultades, tristeza, pero también mucha vida, afectos, cambios, luz, personajes de carne y hueso. Y, en vez de miserabilismo, una mirada honesta.