Crítica de 'Una batalla tras otra': Caos y adrenalina

Lo peor que se puede hacer es ir a verla después de leer ciertas críticas que la encumbran como «la película del año». No me ... interpreten mal, es una película con mayúsculas, muy recomendable, arrolladora, entretenidísima, dotada de una energía muy especial, pero no hace falta ponerle una corona tan pesada, que acaso no le corresponda.

Sí que estamos ante la película más divertida de Paul Thomas Anderson, gran cineasta habitualmente en tonos más graves. Ya saben: 'Magnolia', 'Pozos de ambición', 'El hilo invisible'. Al adaptar libremente la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon alrededor de los movimientos antisistema (los radicales revolucionarios de izquierdas y los racistas de derechas), Anderson se desata en terrenos que no suelen ser los suyos (acción, violencia y persecuciones: esa última en la que el ondulante asfalto de la carretera hipnotiza), sin dejar de ser el autor de los personajes intensos e intrigantes de siempre.

'Una batalla tras otra' atrapa al espectador y le vapulea giro a giro hasta el magnífico tramo final. Con su exquisita banda sonora e imágenes rotundas, sus 161 minutos pasan sin pesar. Y eso que juega con unos personajes en principio antipáticos: una Teyana Taylor pasada de rosca en su revolución y empoderamiento, un Leonardo DiCaprio apocado, perdido y patético, un Sean Penn nauseabundo como militar deseoso de entrar en el Club de los Amantes de la Navidad (grupo de alto nivel dedicado a acabar con lo que consideran escoria humana). Benicio del Toro, de karateka y protector de emigrantes, parece el único sereno.

Con sus puntos de humor (el lío de DiCaprio con las contraseñas) y una mirada al caos de nuestro tiempo bajo una tensión adrenalínica, 'Una batalla tras otra' termina victoriosa.