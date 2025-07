Michael Douglas: «No tengo intención de volver a actuar»

A sus 80 años, Michael Douglas ha decidido echar el freno y «no tiene intención de volver a actuar». El que se ha convertido en ... uno de los rostros más emblemáticos de la industria cinematográfica no trabaja desde 2022 «porque me di cuenta de que tenía que parar», contó el actor en el Festival Internacional de Cine de Karlov Vary, en República Checa, donde fue galardonado con un Globo de Cristal. «He trabajado muy duro durante casi 60 años y no quería ser una de esas personas que caen muertas en el set», explicó la leyenda de Hollywood.

Sus últimos proyectos incluyen la película 'Ant‑Man and the Wasp: Quantumania' (2023), donde volvió a interpretar a Hank Pym, y la miniserie 'Franklin' de Apple TV+, en la que interpreta a Benjamin Franklin. Ambas grabadas en 2022, mismo año en que también participó en 'Looking Through Water', una película independiente junto a su hijo Cameron.

El actor estadounidense acudió al certamen checo para conmemorar los 50 años del estreno de 'Alguien voló sobre el nido del cuco', de Milos Forman, que Douglas coprodujo y que le dio el primer de los dos premios Oscar que atesora. Hace 15 años afrontó sesiones de quimioterapia para acabar con un cáncer en la garganta.

En el festival habló sobre la enfermedad y se declaró «afortunado», ya que pudo evitar una intervención. «Habría significado no poder hablar y que me quitaran parte de la mandíbula, lo cual me hubiera limitado en mi trabajo como actor». Así, también declaró que actualmente «es feliz simplemente viendo trabajar a mi esposa», dijo sobre Catherine Zeta-Jones, con quien lleva casado 24 años.

Precisamente, hace unos meses la actriz desembarcó en Bizkaia para rodar 'Kill Jackie', la serie que Prime Video estrenará en 2026. La que fuera protagonista de títulos como 'El Zorro' o 'Chicago' estuvo practicando golf en el campo de La Galea. De hecho, el matrimonio de actores se ha instalado en un chalet en Getxo durante el tiempo que dure el rodaje.