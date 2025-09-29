Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Cine

'Maspalomas', 'Ya no quedan junglas' y otras películas del Zinemaldia que llegan a los cines

l. El próximo viernes llegarán 'Parecido a un asesinato' y 'Un fantasma en la batalla'

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:28

Tras el cierre de la 73 edición del Zinemaldia, el eco de sus proyecciones continúa resonando en las salas de cine, que ya acogen varios ... de los títulos más destacados presentados en Donostia. Estas películas, que combinan relatos profundamente humanos con propuestas cinematográficas ambiciosas, están ya disponibles para el público general, invitando a prolongar la experiencia vivida en el festival y a descubrir esas voces y miradas que brillaron durante los nueve días del certamen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  6. 6

    Cuando la herencia no descansa en paz
  7. 7

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  8. 8

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  9. 9

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  10. 10

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Maspalomas', 'Ya no quedan junglas' y otras películas del Zinemaldia que llegan a los cines

&#039;Maspalomas&#039;, &#039;Ya no quedan junglas&#039; y otras películas del Zinemaldia que llegan a los cines