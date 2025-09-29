'Maspalomas', 'Ya no quedan junglas' y otras películas del Zinemaldia que llegan a los cines

Tras el cierre de la 73 edición del Zinemaldia, el eco de sus proyecciones continúa resonando en las salas de cine, que ya acogen varios ... de los títulos más destacados presentados en Donostia. Estas películas, que combinan relatos profundamente humanos con propuestas cinematográficas ambiciosas, están ya disponibles para el público general, invitando a prolongar la experiencia vivida en el festival y a descubrir esas voces y miradas que brillaron durante los nueve días del certamen.

Entre las producciones españolas ya en cartelera destaca 'Maspalomas', dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, que compitió en la Sección Oficial. Narra la historia de Vicente, un hombre de 76 años que disfruta del hedonismo bajo el sol canario hasta que un accidente lo devuelve a su Donostia natal. Allí, en una residencia, deberá ocultar su identidad sexual en un relato sensible sobre la identidad, los silencios familiares y la dignidad en la vejez.

También está disponible 'Ya no quedan junglas', ópera prima del mexicano Luis Gabriel Beristain, un thriller cargado de acción y emociones, protagonizado por Ron Perlman. Rodada en parte en Donostia y otras localidades de Gipuzkoa, la película atrapó al público con su atmósfera y ritmo sostenido.

Próximos estrenos

En octubre, la cartelera seguirá llenándose de títulos que pasaron por el festival. El próximo viernes llegarán 'Parecido a un asesinato' y 'Un fantasma en la batalla', títulos que exploran distintas facetas del thriller y el drama. El 10 de octubre se estrenarán 'Karmele' y 'La tregua', filmes que abordan las relaciones humanas y las tensiones sociales desde perspectivas distintas.

Se harán esperar 'La cena' (17 de octubre), 'Los domingos' y 'Frankenstein' de Guillermo del Toro (24 de octubre) -este último una de las sorpresas del año-. Finalmente, el 31 de octubre llegará 'Los tigres', una propuesta que mezcla intensidad y emoción, consolidando un octubre repleto de cine diverso y reflexivo, todo bajo la sombra del prestigioso festival donostiarra que les dio origen.