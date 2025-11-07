Koldo Almandoz rueda en Gipuzkoa su nueva película, 'Azken Agurra'

El cineasta donostiarra Koldo Almandoz ha iniciado el rodaje en San Sebastián, Irun, Orio, Errenteria y Pasaia de su nueva película titulada 'Azken agurra' (El ... último adiós), producida por Garabi Films en coproducción con Txintxua Films a través de Frakasa Films AIE, y que cuenta con la participación de EiTB y la ayuda del Gobierno Vasco. Según las productoras, se trata de «una comedia autoral de humor negro, o más bien color ceniza, que mira a la vida y a la muerte con ironía, ternura y un profundo sentido humanista».

'Azken Agurra', que se rodará durante las próximas semanas, está protagonizada por Tomás Martínez, un antihéroe de 45 años dueño de una funeraria civil, enamorado de su joven secretaria en prácticas, padre torpe, empresario caótico y soñador empedernido que intenta abrirse camino entre urnas, funerales laicos y decisiones cuestionables.

La película está protagonizada por Iñigo Azpitarte ('Handia') y el debút en el largometraje de Izaro Nieto, al frente, y completando el reparto Iñaki Beraetxe ('Irati') , Iraia Elias ('Amama') y Josean Bengoetxea ('Ander'); además, cuenta con la colaboración especial de Pako Sagarzazu ('Aupa Etxebeste!'). El filme, rodado en un San Sebastián «que no sale en las postales», entre otros enclaves de Euskadi, retrata un territorio «reconocible, cotidiano y emocional, donde la austeridad y lo absurdo coexisten en un imaginario muy personal».

«Comedia color ceniza»

Almandoz explica que esta película «permite hablar de las pequeñas miserias de los seres humanos». «A pesar de ser un guion con un marcado enfoque existencialista, no es en absoluto una película pesimista, porque en la vida hay gestos y hechos que nos salvan», indica el realizador. En este sentido, aclara que se refiere a 'Azken agurra' como «una comedia color ceniza porque nuestros personajes, además de su miseria, avaricia y egoísmo, tienen ternura, compasión y capacidad para el amor».

Con esta producción, Almandoz regresa al largometraje tras estrenar en el pasado Zinemaldia la serie 'Zeru ahoak'.