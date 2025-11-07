Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Koldo Almandoz, durante el rodaje de 'Azken agurra'.
Cine

Koldo Almandoz rueda en Gipuzkoa su nueva película, 'Azken Agurra'

Se trata de «una comedia autoral de humor negro, sentido humanista», en palabras del director

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

El cineasta donostiarra Koldo Almandoz ha iniciado el rodaje en San Sebastián, Irun, Orio, Errenteria y Pasaia de su nueva película titulada 'Azken agurra' (El ... último adiós), producida por Garabi Films en coproducción con Txintxua Films a través de Frakasa Films AIE, y que cuenta con la participación de EiTB y la ayuda del Gobierno Vasco. Según las productoras, se trata de «una comedia autoral de humor negro, o más bien color ceniza, que mira a la vida y a la muerte con ironía, ternura y un profundo sentido humanista».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

