«'Jai Alai' va a ser es el guion más potente que voy a rodar nunca»

Han pasado siete años desde que el 'El árbol de la sangre' llegara a los cines y aunque desde entonces no ha estrenado ningún otro título, no ha parado de trabajar. Su forma de implicarse en cada proyecto hace que se tome su tiempo. Tiene pendiente que el público pueda ver su película sobre Picasso y el 'Guernica' y después de mucho tiempo intentando sacar adelante el proyecto 'Jai Alai', va a poder rodarlo.

– Ha escrito la historia de '8', la ha producido, dirigido y montado. Igual que Sean Baker y 'Anora', la película que se impuso en los Oscar. ¿Una reivindicación de la figura del creador?

– Se puede entender así, pero lo cierto es que a mí no me ha quedado más remedio. Escribir, dirigir y montar es algo que me emociona. Además, en este caso no es un montaje al uso, al rodar con planos secuencias ya montas durante la escritura y con la cámara. Está producida por Eidan, que la he creado para esta película y pienso seguir con ella. Es cierto que estuve un tiempo bastante largo presentándola en productoras, muchas y muy importantes, y era muy común que me dijeran que el guion era una maravilla y que era muy ambicioso, pero tenían miedo. Varias productoras estuvieron a punto de entrar. No había manera y decidí hacerla yo. Después la presenté en RTVE y Movistar, les gustó, entraron, luego ya llamé a Morena Films, con quien llevo varias películas, y fuimos de la mano. En principio arranqué yo solo porque nadie quería y me ha servido para crear mi propia productora y comenzar 'Jai Alai'.

– ¡Por fín! Me habló de ese proyecto hace casi diez años.

– Primero iba a ser una película, luego una serie, después otra vez una película, y luego de nuevo una serie. Finalmente me he decantado por que sea película. Creo que es el guion más fuerte, más potente, con más capas, con más complejidad y más caro que voy a rodar nunca. Estoy muy emocionado. Después de haber hecho '8', tener la perspectiva de rodar 'Jai Alai'... ¡Buah!, me siento genial.

– Por lo que cuenta, se puede aplicar a su carrera una de las frases que se repiten en '8': «Para lo importante hace falta paciencia y esperanza».

– Exactamente. Es algo que lo utilizo casi como un mantra. Tengo mucha paciencia y mucha esperanza. Practico el optimismo radical. En esta profesión tienes que vivir de la ilusión, te tienes que ilusionar mucho y empujar todo lo lejos que puedas, no venirte abajo y mantenerte. Cada vez es más difícil encontrar financiación y terminar un proyecto. Con '8' me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho. Ha sido un trabajo de equipo total, tanto de los actores como de los técnicos. La propuesta visual fotográfica es bestial; los decorados de arte, con ocho épocas diferentes, son impresionantes; maquillaje y peluquería han conseguido que Javier Rey y Ana Rujas pudieran interpretar a sus personajes desde los 20 años hasta los 90, y funciona maravillosamente bien.

– También tiene pendiente de estreno 'Minotauro. Picasso y las mujeres de Guernica'

– Por fín lleva camino de terminarse. Se rodó hace más de dos años, y fue todo muy bien. Está montada y faltaban los efectos digitales. Se trata de una coproducción hispano-dominicana y se rodó allí. Pero la producción pinchó en el tramo final. Ahora ha caído en manos de alguien maravilloso y me están mandando los resultados. Lo que sucede es que no se puede estrenar en el mismo año que '8'.

