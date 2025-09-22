Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Luis Calero, con el premio en el Festival Evolution de Mallorca. IBICINE

Luis Calero

Realizador
«He intentado abordar la inclusión social de una forma optimista y un tanto tragicómica»

Su premiado documental 'Protagonistes', que cuenta la historia de una pasarela de moda transgresora, podrá verse en Tolosa el miércoles 24

Juanma Goñi

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:19

El periodista y realizador Luis Calero (Valencia, 1979), aborda en su documental 'Protagonistes', la esperanzadora historia de unos jóvenes que son protagonistas de una pasarela ... de moda inclusiva y transgresora. Tras recibir el premio al mejor documental en el último Festival Internacional de Cine Evolution de Mallorca, y ser finalista en el Festival de Cine Antigua Guatemala, el Berlín Independent Film Festival, o el Little Venice Film Festival London, la película llega por primera vez a Euskadi. El estreno será este próximo miércoles (19.00 horas, entrada libre), en el cine Leidor de Tolosa, y con presencia del propio director.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  6. 6

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  7. 7

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  8. 8 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  9. 9

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «He intentado abordar la inclusión social de una forma optimista y un tanto tragicómica»

«He intentado abordar la inclusión social de una forma optimista y un tanto tragicómica»