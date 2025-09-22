El periodista y realizador Luis Calero (Valencia, 1979), aborda en su documental 'Protagonistes', la esperanzadora historia de unos jóvenes que son protagonistas de una pasarela ... de moda inclusiva y transgresora. Tras recibir el premio al mejor documental en el último Festival Internacional de Cine Evolution de Mallorca, y ser finalista en el Festival de Cine Antigua Guatemala, el Berlín Independent Film Festival, o el Little Venice Film Festival London, la película llega por primera vez a Euskadi. El estreno será este próximo miércoles (19.00 horas, entrada libre), en el cine Leidor de Tolosa, y con presencia del propio director.

– ¿Qué se va a encontrar el espectador en 'Protagonistes'?

– La película cuenta cómo un grupo de jóvenes con diversidad funcional acepta el reto de aprender a desfilar ante miles de personas. Se describe el camino que recorren hasta el día del gran evento, Creo que es una historia inspiradora, divertida e irreverente.

– Los protagonistas son personas muy alejadas del prototipo de una pasarela de moda...

– Los protagonistas del desfile son chicos y chicas con síndrome de Down o parálisis cerebral, que se suben a esa pasarela superando miedos e inseguridades para tirar abajo barreras y prejuicios. Y no están solos, porque cuentan con la ayuda y los consejos de una modelo de tallas grandes, o de una chica transgénero que diseña su primera colección de ropa.

– La película aborda el tema de la inclusión desde un tono optimista, cuando normalmente los enfoques para este tipo de cuestiones suelen ser más dramáticos o tristes…

– Sí, estoy de acuerdo. Los protagonistas de esta historia no lo han tenido fácil en la vida, pero hemos querido reflejar su situación desde una óptica optimista y alegre. Es cierto que cuestiones relativas a la inclusión social se abordan desde perspectivas más serias y condescendientes. Hemos querido ofrecer una historia esperanzadora de inclusión pero con pinceladas de humor; diría incluso que es una película tragicómica.

– ¿Cómo afrontaron estos chicos el reto de subirse a una pasarela, cómo alteró su día a día?

– La clave del documental ha sido reflejar la transformación de sus protagonistas. Mostrar cómo se empoderan, cómo adquieren seguridad en sí mismos. A través de este proceso, que aquí es un desfile de moda pero que podría ser otro, aprenden a enfrentarse al mundo, superando el miedo a los focos, a las cámaras, a sentirse observados…

– Más allá del desfile de moda, la película aborda también la cotidianeidad en el día a día de sus protagonistas...

CAMBIOS «Que la gente cambie su percepción sobre la disfuncionalidad y sobre las personas transexuales es nuestro mejor premio»

– Sí, y al final también hemos querido quitar trascendencia y desdramatizar su situación. Mostramos que, en realidad, su vida es parecida a la de todo el mundo, pero por encima de todo, el filme pretende dar un mensaje poderoso y potente a favor de la diversidad, de la tolerancia. Evidenciar, en definitiva, que todos tenemos cabida en este mundo.

– La película ha recibido elogios y premios, pero le he oído decir que el mayor premio es que los espectadores 'empaticen' con la realidad de sus protagonistas…

– Sin duda. La mayor satisfacción es lograr que la gente que vea la película cambie la percepción que pueda tener de las personas transexuales o con diversidad funcional. Que los espectadores puedan ponerse, de alguna manera, en el lugar de estas personas. Recuerdo cómo, antes de una proyección en Valencia, Delphina, una de las protagonistas, percibió miradas que le incomodaron al entrar en la sala; se sintió un tanto prejuzgada por su condición de mujer trans, pero cuando acabó la proyección, esas mismas personas la comprendieron, la miraban ya de otra manera.

– ¿Cómo y cuándo decidió contar esta historia?

– Desde el momento que vi la ilusión que tenían los organizadores de la pasarela. Percibí que allí había un argumento, una trama, que podíamos centrarnos en algunos personajes en concreto para contar una historia bonita, abordando todo ese proceso de transformación personal que sienten estos jóvenes al asumir el reto de participar en una pasarela.

– ¿Por qué el título de 'Protagonistes'?

– Surge a raíz de la canción 'Protagonistes' de Paul Vallvé. La palabra tiene esa 'e' final en catalán, pero también puede ser una 'e' inclusiva. A todos quienes hicimos la película nos gustaba ese juego, también lo que dice la letra. Habla de que todos y todas podemos ser protagonistas, actores secundarios en la vida de los demás, y cómo nuestras vidas se van entrecruzando. La letra captaba muy bien la vida de los personajes que protagonizan el desfile, que se convierten, ellos y ellas, en protagonistas, algo que no suelen ser habitualmente en nuestra sociedad. Suben a la pasarela, y salen de esa especie de oscuridad en la que a veces les colocamos en el día a día.

– 'Protagonistes' llega por primera vez a Euskadi y sé que le hace una ilusión muy especial…

– La ilusión es enorme, y hacerlo en Tolosa, de donde es mi familia política y donde tengo a tanta gente que quiero, me emociona especialmente. También tengo que agradecer la implicación del Ayuntamiento, que ha sido muy receptivo con el proyecto, y ha mostrado tener una sensibilidad especial a favor de la inclusión, la diversidad funcional, y la tolerancia.