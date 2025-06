«Igual elijo mal mi próximo proyecto, pero estoy seguro de que me hará crecer»

T. F. Domingo, 29 de junio 2025, 00:13 Comenta Compartir

La anterior película de Oliver Laxe 'Lo que arde' (2019) transcurre en la Galicia profunda. Con 'Sirat' se ha trasladado al desierto.,

– Comparando 'Sirat' con 'Lo que arde' parece que ha buscado hacer todo lo contrario. De la oscuridad y humedad, a una tierra seca y llena de luz, de la música clásica a la tecno y electrónica.

– Yo veo la misma sensibilidad, el mismo cine que equilibra relato y sensoralidad. Cada título es diferente y corresponde a épocas distintas de mi vida. Al mismo tiempo en las dos hay un fuerte olor a crepúsculo , a un mundo que está en un momento de cambio.

– ¿Contento con las vibraciones que le está transmitiendo el público?

– Muy contento. Han sido muchos años de trabajo y sobre todo de mucho riesgo. Es una película muy arriesgada. Podía haber sido malentendido muy fácilmente.

– ¿Cómo recuerda ahora su paso por el Festival de Cannes?

– Fue algo increíble. Está mal que yo lo diga, pero fuimos 'la película' del Festival de Cannes. Salir con un premio está bien, pero el jurado que te lo da siempre tiene que llegar a un consenso para repartir todos los galardones. Pero de la que hablaba todo el mundo era 'Sirat', incluso los que no les gustaba, han hablado de ella. En la calle había un entusiasmo, una embriaguez... Y eso me pone en una situación...

– ¿Y esa situación a qué se debe, a que ha puesto el listón muy alto?

– No es por eso. Es más porque ahora tengo tantas puertas abiertas delante de mí que tengo que saber cuál es la mía, cuál es el camino. Y precisamente de eso habla 'Sirat', de qué camino debemos seguir. La vida no te da lo que buscas, te da lo que necesitas y confío en la vida. Voy a hacer la película que me va a hacer crecer. A lo mejor elijo mal y es un fracaso o estoy mal rodeado, pero estoy seguro de que siempre me hará crecer.