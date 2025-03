George Clooney dice adiós a las comedias románticas: «No competiré con hombres de 25 años»

L. G. Martes, 25 de marzo 2025, 10:07 Comenta Compartir

Uno de los galanes de Hollywood por excelencia ha decidido cerrar un capítulo en su carrera. George Clooney ha anunciado que no volverá a protagonizar comedias románticas, argumentando que su edad y la evolución del género ya no le sitúan en ese tipo de historias.

«Mire, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años. Ése no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas», declaró con contundencia durante una entrevista en 60 Minutes mientras promocionaba uno de sus nuevos proyectos. Clooney apunta así a una realidad evidente: los galanes del género han cambiado y hoy son actores como Glen Powell (Cualquiera menos tú), Nicholas Galitzine (La idea de tenerte) o Hero Fiennes Tiffin (After, Imagínatelo), quienes dominan la escena.

La última incursión de Clooney en las comedias románticas fue en 2022 con Viaje al paraíso, donde compartió pantalla con Julia Roberts. A lo largo de su carrera, ha protagonizado pocas películas de este tipo, aunque en su filmografía destacan Un romance peligroso, Crueldad intolerable, Up in the Air y Un día inolvidable. Incluso sus trabajos como director, como Ella es el partido o Confesiones de una mente peligrosa, han mantenido ciertos matices románticos.

Mientras tanto, Clooney se encuentra enfocado en la adaptación de Broadway de Buenas noches y buena suerte, película que dirigió y en la que interpretó al periodista Fred Friendly. ¿Cambiará de opinión si llega el guion adecuado? Por ahora, el género de la comedia romántica se despide de una de sus estrellas más carismáticas.

