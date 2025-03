«El Festival de Cine de San Sebastián tiene todo el derecho del mundo a seleccionar o no una película»

Alberto Moyano San Sebastián Sábado, 22 de marzo 2025, 16:47 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

La productora respeta la decisión del Zinemaldia de no seleccionar 'La infiltrada' y añade que se lleva «maravillosamente bien» con José Luis Rebordinos.

– Explicó que comprendía la decisión del Zinemaldia de no seleccionar 'La infiltrada'.

– Sí. Es que cualquier festival tiene una línea editorial y el de San Sebastián tiene todo el derecho del mundo a seleccionar o no una película porque les guste o no, porque tengan otra de la misma temática, porque la vean demasiado comercial... Me llevo maravillosamente bien con José Luis Rebordinos y no cuestiono por qué no la seleccionó. De hecho, cuando pusimos aquella lona tan bestial durante el festival, el propio Zinemaldia tenía que autorizarlo y jamás puso ningún impedimento. Incluso les parecía divertido. José Luis me decía:«Si la película va a funcionar como un tiro».

– Hace tres años produjo la película de Imanol Uribe 'Llegaron de noche', sobre el asesinato de los jesuitas en El Salvador.

– Efectivamente. Y me siento superorgullosa. Fue una de las películas que más me han llenado porque hay algunas que sabes que no van a ser comerciales, pero que de alguna forma tienen un mensaje. La hice porque me gustaría que la vieran mis hijos y cuando hablo de la Memoria Histórica reciente, también me refiero a esto. Yo nunca fui excluyente, ni dije que no había que hablar del franquismo: dije que también esto es Memoria Histórica y se tiene que cuidar.

– ¿Se negaría a producir alguna película por motivos ideológicos?

– No, no. Es que para mí las películas no son ofensivas. Si me traen una que está en las antípodas de mis pensamientos políticos y de repente, el personaje ha sido trascendente por algo y tiene una historia, la voy a producir.