'El hijo del acordeonista' inaugurará el Festival de Cine y Derechos Humanos Rodaje de 'El hijo del acordeonista'. / DV Filmes sobre la violencia sexista, los trabajos de explotación o la basura electrónica formarán parte de la programación RICARDO ALDARONDO Jueves, 28 febrero 2019, 11:46

'El hijo del acordeonista', la película de Fernando Bernués basada en la novela de Bernardo Atxaga, inaugurará la próxima edición del Festival de Derechos Humanos de San Sebastián, que celebrará su decimoséptima edición del 5 al 12 de abril. La película, que «narra la compleja y tensa pulsión social, política, cultural, vital y emocional en el País Vasco, desde mediados del pasado siglo hasta finales de los años noventa», según explica su director Fernando Bernués, se estrenará comercialmente una semana después de su paso por el festival, el 12 de abril.

Esta producción de las compañías vascas Abra Prod y Tentazioa Produkzioak está protagonizada por Aitor Beltrán, Iñaki Rikarte, Cristian Merchán, Bingen Elortza, Frida Palsson, José Ramón Argoitia, Joseba Apaolaza, Mireia Gabilondo, Miren Arrieta y Eneko Sagardoy. Narra una historia de amistad y reencuentro al cabo de los años. David Imaz tuvo que huir del País Vasco a mediados de los años setenta, repudiado por su gente, acusado de traición. A pesar de encontrar la felicidad en California, su pasado le sigue pesando y el sentimiento de culpa no le permite afrontar con serenidad sus últimos días de vida. Joseba Altuna, su amigo de la infancia, acude a despedirse de él y de paso a ajustar cuentas pendientes.

Otros nueve títulos que formarán parte de la programación han sido dados a conocer por la organización del festival, que abordará temas como la terapia de reorientación sexual, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, el genocido camboyano, las nuevas generaciones del Sahara, la violencia sexista, los trabajos de explotación o la guerra de los Balcanes.

Otras producciones vascas se estrenarán en el festival, como 'Hilos de sororidad', dirigida por Eneko Olasagasti, que narra la historia del proyecto 'Madejas contra la violencia sexista' que partió de una asociación de Astigarraga y se diseminó en una serie de acciones y viajes de carácter internacional.

También se proyectará el último documental que realizó el director de Errenteria Juanmi Gutiérrez, que falleció hace dos semanas, y en el que narra los acontecimientos en torno a los migrantes procedentes de África que comenzaron a llegar a Irun y dormían en la calle. Una oleada de generosidad contagió al pueblo de Irun.

La producción nórdica 'Hamada' de Eloy de Domínguez Serén, se sitúa entre un campo de minas y un muro militar que separa a algunos familiares en el Sahara.

El filme de Georgina Cisquella, 'Hotel explotación: las kellys', narra el movimiento de protesta y reivindicación de las mujeres que trabajan como camareras de piso en España.

Las consecuencias de la guerra de los Balcanes quedan reflejadas en el filme serbio-croata 'The Load' de Ongjen Glavonić y 'Welcome to Sodom', filme austriaco de Florian Weigensamer y Christian Krönes, denuncia el destino de la basura electrónica en el que trabajan hombres, mujeres y niños recogiendo restos de las 250.000 toneladas de ordenadores y móviles que se acumulan en el vertedero más grande del mundo.