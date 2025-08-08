El Festival de Cine del Aquarium arranca este lunes celebrando la conexión con el mar

La 13ª edición del AIFF, el Festival de Cine de Mar del Aquarium San Sebastián, arranca este lunes y hasta el viernes 15 proyectará una ... selección de cinco de las mejores películas relacionadas con el océano para celebrar no solo el cine, sino también la conexión profunda que tenemos con el mar.

Coincidiendo con la Semana Grande, el público tendrá la oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo marino a través de una programación diversa, con películas y documentales centrados en la vida bajo el agua, las culturas costeras y las historias que nacen del mar. Las proyecciones, de entrada gratuita hasta completar aforo, tendrán lugar del 12 al 15 de agosto, a las 12.00 horas en el Auditórium del Aquarium.

Entre los contenidos más esperados destacan una película local sobre el barrio de Gros, su evolución y su vínculo con el surf, 'Harri, papera, harea' (Piedra, papel, arena); y 'Errio' de Ibon Gaztañazpi, producción dedicada al pueblo de Orio, que se hizo con el Premio al Mejor Documental en el Festival de la ciudad india de Noida.

En 'Errio', Gaztañazpi recorre de la mano de la remera Nagore Urdapilleta el paisaje geográfico y también humano que va desde la barra de Orio hasta el antiguo astillero Mapil, de donde salió el galeón San José, hundido en Cartagena de Indias y en cuyo pecio se conserva el mayor tesoro localizado bajo el mar, motivo actualmente de litigio entre Colombia, Estados Unidos y España. Pero también recorre la historia de las ferrerías, el vínculo de la localidad con la industria ballenera y la memoria de los últimos arrantzales de la localidad.

Completan la oferta una selección de trabajos y documentales sobre el mar, el show 'Aquarium TV' sobre las entrañas museo donostiarra y el corto 'Egeoko historian igerian' (2023) del griego Stelios Apostolopoulos, que se proyectará en inglés, sobre la primera prospección arqueológica a las islas Kasos que realizó Xanthi Argyris.