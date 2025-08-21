Fallece José Manuel Gorospe, actor, productor teatral y uno de los fundadores de la Filmoteca Vasca

José Manuel Gorospe Moragas, actor, productor teatral y uno de los impulsores de la Filmoteca Vasca, ha fallecido en Madrid a los 81 años. Su ... trayectoria abarca más de medio siglo de dedicación a las artes escénicas y audiovisuales. Nacido en San Sebastián en el seno de una familia ligada al mundo comercial y a la poesía, Gorospe era hijo de la poetisa cordobesa Rocío Moragas, y supo desde muy joven que su vocación estaba sobre los escenarios.

Su carrera artística comenzó temprano, en el ámbito teatral, dentro de la compañía de Conchita Montes, una de las grandes damas del teatro español del siglo XX. Esta experiencia inicial marcaría su sensibilidad como actor y productor. A mediados de los años sesenta dio el salto al cine, participando en películas como 'Posición Avanzada' (1966) y 'El tesoro del capitán Tornado' (1967), dirigida por Antonio Artero. En 1968 alcanzó una mayor visibilidad con 'Días de viejo color', del bilbaíno Pedro Olea, un título clave del nuevo cine español, con quien volvería a colaborar en 'Bandera negra' casi dos décadas más tarde.

Sin embargo, su verdadera vocación fue estar entre bambalinas. Tras unos años frente a las cámaras, en varios rodajes, Gorospe se orientó hacia la producción y la enseñanza teatral. Su papel como director de producción en el Teatro de la Zarzuela de Madrid fue fundamental para el desarrollo de numerosas puestas en escena y para consolidar el prestigio de esta institución a nivel nacional.

Pero si hay una contribución que marca su legado en la historia cultural vasca es haber fundado la Filmoteca Vasca en mayo de 1978. Junto a figuras como Peio Aldazabal, Juan José Almueda, José Luis Basoco y Néstor Basterretxea, Gorospe fue clave en el nacimiento de una institución que ha desempeñado un papel esencial en la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico vasco. Desde la Filmoteca, su actual director Joxean Fernández, ha recordado su figura y ha señalado que «desde su vinculación a la Asociación de Cineastas Vascos fue una de las personas a las que debemos haber participado en una iniciativa pionera que planteó muy pronto la trascendental necesidad de conservar el patrimonio audiovisual del País Vasco». Su compromiso con la memoria audiovisual de Euskadi y con la educación artística demuestra la amplitud de su mirada y la generosidad de su labor.

A lo largo de su vida, José Manuel Gorospe se distinguió por su discreción, su rigor profesional y su profunda vocación cultural. Más allá de los escenarios o los platós, su trabajo como formador de nuevas generaciones de intérpretes y técnicos teatrales contribuyó a consolidar una estructura profesional sólida en el ámbito escénico. Su fallecimiento supone la pérdida de una figura fundamental que supo tender puentes entre la tradición teatral, el cine emergente y la preservación cultural.