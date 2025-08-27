Eusebio Poncela, el actor 'arrebatado' que hizo de San Sebastián su refugio

Posiblemente odiara este obituario. Estos honores hacia su vida y obra que, con cierto recelo, aceptaba repasar, aunque 'puntilloso', en sus últimas apariciones públicas. Sin ... embargo, con quien se sentía a gusto, sí se abría como un libro abierto. A Carmen Maura, su casi hermana, le confesó una vez algo que va más allá de una simple recomendación o elogio a la ciudad que tantas veces lo acogió: «San Sebastián es muy buen lugar para perderse. Aunque sus alrededores son todavía mejor». Se lo dijo ante las cámaras de Televisión Española, durante su visita de 1988 al Festival de San Sebastián para presentar 'Diario de invierno' de Francisco Regueiro, película por la que Fernando Rey recibió la Concha de Plata al Mejor Actor. En aquel diálogo íntimo con Maura (entonces presentadora y entrevistadora) quedó patente una hermandad silenciosa que unía a dos de los intérpretes más intensos y apasionados del cine español.

Les había unido, un año antes, Pedro Almodóvar. Les hizo hermanos de sangre, atormentados, marcados por una infancia dura y múltiples resquebrajos sentimentales. Poncela fue testigo, con Manuela Velasco a hombros, de cómo en mitad de una calurosa madrugada madrileña un barrendero regaba a mangerazos a Carmen Maura. Eso era 'La ley del deseo' (1987). En ese drama de amor homosexual, Poncela interpretaba a un exitoso director de cine que se enamora de un joven admirador suyo. «Antonio (Banderas), cariño, aunque tú lo hayas decidido así, no estoy enamorado de ti. Me emociona tu ternura, pero no te recomiendo que te enamores de mí, soy demasiado egoísta y llevo una vida incompatible», dijo con voz grave y magnética.

Destino frecuente

El 'arrebatado' Eusebio Poncela ha fallecido a los 79 años en El Escorial, dejando una estela de personajes inolvidables. Un legado brillante en cine, teatro y televisión, además de una relación con San Sebastián que fue mucho más que un simple vínculo profesional. Desde mucho antes de aquel acto de amor pronunciado entre amigos («Contigo, Carmen, sí que soy sencillo, aunque no fácil»), Donostia se había convertido en un destino recurrente para el intérprete, un lugar donde sus raíces artísticas encontraron un remanso de paz entre el oleaje, el cine y los amigos de los que jamás se separó.

No fue casual que, a lo largo de las décadas, volviera una y otra vez a la capital guipuzcoana. Quien desde los tres años aspiraba con subirse a los escenarios se convirtió en los ochenta en uno de los habituales de las pantallas españolas. Salió en Fotogramas y llegó a San Sebastián en 1980, aunque fueran ellos quienes pegasen los carteles. Le acompañó una también debutante Cecilia Roth, cuando en aquellos años el Hotel María Cristina era un hervidero de estrellas. Se uniría más tarde al star system nacional, compartiendo cartel con figuras como Amparo Soler Leal, Antonio Ferrandis, Charo López, Fernando Fernán Gómez, Imanol Arias, Jorge Sanz y Sílvia Munt, con quienes apareció en el Festival en 1982.

Poncela nunca fue ajeno a las corrientes que agitaban el cine en los márgenes. Mientras en San Sebastián compartía alfombra roja con los nombres más visibles de una industria en ebullición, su alma encontraba refugio (y quizá también desgarro) en proyectos que rozaban el abismo. Su tan sensible forma de vincularse con lo que amaba también se refleja en su relación con 'Arrebato', de Iván Zulueta, en 1979. No fue solo un papel, sino una experiencia que marcó el centro mismo de su vocación. Como confesó en una entrevista «con 'Arrebato' descubrí qué era el cine, qué era ese compromiso y esa dificultad». El gran debut del donostiarra fue para el madrileño un territorio arriesgado y visceral, una obra de fuerza abismal, casi una adicción en sí misma: «Todavía no puedo ver 'Arrebato', pero no es por dolor, ni por las drogas… sino porque… porque no».

A diferencia de muchas estrellas, el cine fue para él «un acto de entrega, no de vanidad». Siempre le dieron papeles difíciles, personajes heridos, atormentados, «quise poder hacer alguna comedia, pero no había forma». Imanol Uribe, Carlos Saura o Pedro Olea fueron algunos de los que obligaron al actor a mirarse hacia adentro. Presentó uno de sus grandes filmes en 1997, en el Zinemaldia, 'Martín (Hache)' de Aristarain. Fue un realizador desencantado, roto, que dialogaba con el exilio, la paternidad y el sentido mismo de pertenencia. Fue, también, una forma de retratarse sin maquillajes, en carne viva, frente a un público que siempre supo leerle más allá del guion.

«Me llaman raro»

Nació en Madrid en 1945, aunque parte de su alma, como dejó dicho, «quedó atrapada en cada puerto donde me sentí otro». Se formó en la Escuela de Arte Dramático, pero donde realmente se formó y se hizo ese intérprete áspero e insobornable, fue en los escenarios alternativos de los setenta, y más tarde en rodajes donde aprendió a sospechar de todo artificio. Nunca quiso ser un galán. Rehuía los focos que encandilan pero no iluminan, «detesto hablar de mí», suplicaba. Por eso mismo, quizás, fue un actor reverenciado, aunque difícil de atrapar. Su carrera es la de alguien que escogía proyectos con hambre estética y ética. «Me llamaban raro. ¿Qué actor no lo es?», contestaba.

No era un ser convencional, tampoco lo fue teatralmente. Prefería espacios que vibrasen con la verdad. Frecuentó las tablas del Victoria Eugenia, era un actor que vivía cada función como el último incendio, entregándose sin red. En 2020 regresó encabezando 'El sirviente', ese duelo íntimo y perturbador entre amo y esclavo. En una entrevista a este periódico confesó que llevaba años queriendo interpretar esa obra de Robin Maugham y que, tras el paso del tiempo, al fin lo hacía con «un equipo que está muy bien». Le atrajo, decía, ese «separatismo social, esa lucha entre clases sociales, absurda y perdedora porque ninguna gana», ni el que humilla, ni el humillado —«una obra subterránea, de esas de leer entre líneas que explota con fuerza feroz», con multitud de texturas, melodrama, tensión soterrada—.

Quien dominaba sus silencios en escena también lo hacía fuera de ella —más allá de su rigor, era profundamente libre—. En esa misma entrevista, reivindicó su condición de artista no sumiso: «Estoy hasta los cojones… no soy sumiso. La mayoría de actores son sumisos; yo no». Y retrató al actor como un sobreviviente y creador apasionado: «Adoro este oficio, cada día más. Meterme en camisas de once varas me encanta… no solo memorizas, profundizas, investigas». Además de actor, confesaba su pulsión por la pintura: «Si no pinto bien me deprimo, si lo hago bien me alegro. Tiene que ver con los sueños y la expresión personal». Porque para Poncela, actuar, pintar o vivir venía a ser lo mismo: una manera de no traicionarse jamás.