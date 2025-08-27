Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Poncela, en el hotel María Cristina, en 1997 cuando se presentó 'Martin Hache'. Michelena

Eusebio Poncela, el actor 'arrebatado' que hizo de San Sebastián su refugio

Figura esencial del cine, el teatro y la televisión, el actor, asiduo a Donostia, deja un insumiso legado artístico y una trayectoria marcada por la libertad

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:55

Posiblemente odiara este obituario. Estos honores hacia su vida y obra que, con cierto recelo, aceptaba repasar, aunque 'puntilloso', en sus últimas apariciones públicas. Sin ... embargo, con quien se sentía a gusto, sí se abría como un libro abierto. A Carmen Maura, su casi hermana, le confesó una vez algo que va más allá de una simple recomendación o elogio a la ciudad que tantas veces lo acogió: «San Sebastián es muy buen lugar para perderse. Aunque sus alrededores son todavía mejor». Se lo dijo ante las cámaras de Televisión Española, durante su visita de 1988 al Festival de San Sebastián para presentar 'Diario de invierno' de Francisco Regueiro, película por la que Fernando Rey recibió la Concha de Plata al Mejor Actor. En aquel diálogo íntimo con Maura (entonces presentadora y entrevistadora) quedó patente una hermandad silenciosa que unía a dos de los intérpretes más intensos y apasionados del cine español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  4. 4

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  5. 5

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  8. 8 La ola de Belharra, una de las más espectaculares de Europa, aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  9. 9 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  10. 10

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eusebio Poncela, el actor 'arrebatado' que hizo de San Sebastián su refugio

Eusebio Poncela, el actor &#039;arrebatado&#039; que hizo de San Sebastián su refugio