Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
Logo Patrocinio
Álex González es uno de los protagonista.
Crítica de cine | 'La sospecha de Sofía'

Espías poco creíbles

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:30

Comenta

  • Dirección: Imanol Uribe.

  • Guion; Gemma Ventura, sobre la novela de Paloma Sánchez-Garnica.

  • Intérpretes: Álex González, Aura Garrido, Zoe Stein

  • Fotografía: Gonzalo Berridi.

  • Música: Martina Eisenreich

  • País: España-Alemania, 2025.

  • Cines: Príncipe, Garbera, Urbil, Mendibil.

  • Duración: 100 minutos.

Entretener, no negaremos que entretiene, pero como lo hacen esos culebrones de la sobremesa (a cuya estética, ay, a veces se acerca) o esas película ... llenas de giros que se ven desde la distancia porque todo se hace poco creíble y nada cercano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse Â«linchadosÂ»
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    El frente de lluvias abandona Gipuzkoa y esta tarde vuelve el sol
  6. 6 Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después
  7. 7

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  10. 10

    Herido un conductor tras chocar contra un caballo en Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Espías poco creíbles

Espías poco creíbles