Espías poco creíbles

Entretener, no negaremos que entretiene, pero como lo hacen esos culebrones de la sobremesa (a cuya estética, ay, a veces se acerca) o esas película ... llenas de giros que se ven desde la distancia porque todo se hace poco creíble y nada cercano.

Ignoramos qué tal funcionará la novela de igual título de la después premio Planeta Paloma Sánchez-Garnica, pero como largometraje basado en ella, 'La sospecha de Sofía' hace aguas por varios lados. Empezando por detalles menores: no te crees que un abogado asentado en la España franquista vaya rápidamente a la Alemania del Este porque le digan que tiene allí una madre biológica que desconocía. No te crees que su hermana biológica, interpretada por la aniñada Zoe Stein (25 años) sea considerada «una gran médica». No te crees que un cruce con una señal en alemán se sitúe realmente en Alemania (que lo mismo sí) y no sea Valencia.

Mayormente, resulta forzado todo en esta historia con hermanos gemelos inesperados, suplantaciones de identidades, gente normal a la que chantajean para que sea espía de la Stasi y del KGB, alemanas tópicas fuertes y frías, decisiones incomprensibles y una acumulación de finales y epílogos.

La película se sostiene gracias a sus protagonistas. Alex González mantiene el tipo con su doble papel. Y Aura Garrido, que encarna a su esposa, la Sofía del título, hace lo que puede con un personaje sufridor y secundario, puesto que la película nunca se centra en sus sospechas sino en las idas y venidas de los espías.

Imanol Uribe apenas logra dar una capa de profesionalidad a este impersonal y superficial juego de espías durante la Guerra Fría. A cualquier interpretación política o social ni se le espera. Sólo al drama culebronesco en esta propuesta más falsa que sus falsas identidades.