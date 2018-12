La española 'Campeones' se queda fuera de la carrera por los Óscar Fotograma de 'Campeones'. 'Cold War' y 'The Guilty' competirán con otras siete cintas EFE Washington (EE UU) Martes, 18 diciembre 2018, 01:14

La cinta española 'Campeones' de Javier Fesser se quedó fuera de la carrera por los premios Óscar a la mejor película en lengua extranjera, a la que optan dos largometrajes latinos, la mexicana 'Roma' y la colombiana 'Birds of Passage', informó la Academia de Hollywood en un comunicado.

Entre las nueve precandidatas al Óscar en esta categoría también se encuentran la danesa 'The Guilty', la alemana 'Never Look Way' y la japonesa 'Shoplifters'. Completan la relación de semifinalistas a la estatuilla la película kazaja 'Ayka«, la libanesa 'Capernaum', la polaca 'Cold War' y la surcoreana 'Burning'.

'Campeones' está interpretada por un elenco mixto de actores profesionales, con Javier Gutiérrez a la cabeza, y un grupo de jóvenes con discapacidad. Con once nominaciones a los Goya, este largometraje narra cómo el segundo entrenador de un equipo de baloncesto de primer nivel, interpretado Gutiérrez, se convierte en el preparador de un equipo de personas con discapacidad.

Tras la salida de 'Campeones' de la carrera hacia los Óscar, permanecen como representantes españoles el documental 'El Silencio de los Otros' y el cortometraje 'Madre' que han quedado entre las precandidatas en las categorías de mejor documental y mejor cortometraje de acción.

Será el 22 de enero cuando se den a conocer todas las nominaciones para los Óscar.