Elías Querejeta Zinema Eskola comienza curso confiando en revalidar la labor del último año

Elías Querejeta Zine Eskola ha dado la bienvenida a su octava promoción de estudiantes. El curso académico 2025-2026 comenzó ayer y concluirá quince meses ... más tarde, en diciembre del año que viene, con la presentación de los trabajos finales.

El alumnado ha sido seleccionado de entre 170 candidaturas procedentes de 28 países El grupo de 45 alumnos está compuesto por 7 estudiantes vascos, 11 del resto del Estado, 7 de países del resto de Europa, 19 de países latinoamericanos, y una del norte de África. La edad media del alumnado de este curso es de aproximadamente 30 años.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, remarcó la apuesta de la Diputación por una industria que cada tiene más peso en Gipuzkoa. «La mejor prueba de ello, subraya, es «el balance de este último año. Casi una veintena de películas realizadas por estudiantes y exalumnos han llegado a más de treinta festivales internacionales de primer nivel solo este 2025: de Rotterdam a la Berlinale, de Cannes a Venecia, y ahora, en casa, al Festival de San Sebastián. Muy pocas escuelas en el mundo pueden decir haber logrado lo mismo en tan poco tiempo, y debemos sentirnos profundamente orgullosos de ello».

El perfil de los estudiantes de la promoción 2025-2026 es diverso e incluye especialistas con experiencia en las tres áreas de conocimiento de la escuela: perfiles procedentes del campo del archivo y la preservación, de la curadoría y la programación fílmica, y realizadoras y realizadores de cortometrajes y largometrajes.

Durante esta primera semana, en la que también arranca la 73 edición del Festival de San Sebastián, van a tener lugar los primeros encuentros entre las y los estudiantes de los tres postgrados que conforman la oferta académica del centro (Archivo, Comisariado y Creación); la presentación del Plan de estudios, la introducción al centro y a las instituciones y proyectos que lo componen, así como un primer contacto con los espacios que conforman Tabakalera. El periodo lectivo regular comienza el día 29.