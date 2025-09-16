Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood Robert Redford y Paul Newman fueron compañeros de reparto a lo largo de sus carreras en dos ocasiones, ambas en películas dirigidas por George Roy Hill

T. Nieva Martes, 16 de septiembre 2025, 15:24 Comenta Compartir

De Ben Affleck y Matt Damon, Brad Pitt y George Clooney, pasando por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Todas estas parejas ocuparán su lugar en la historia del cine, pero ninguna podrá jamás compararse a la que formaron Robert Redford y Paul Newman desde finales de los 60.

No solo fueron los hombres más atractivos del mundo, también eran los amigos más gamberros de Hollywood. Su historia comenzó durante el rodaje de 'Dos hombres y un destino', su primera película juntos. Un combo inigualable que fue posible gracias a la insistencia de Newman. Convertido ya entonces en toda una estrella del cine, el actor convenció al director George Roy de que el joven Redford, 11 años menor que él, sería el candidato perfecto para interpretar al ladrón Sundance Kid.

La estrecha relación de amistad que ambos forjaron trascendió las fronteras de lo profesional, dando lugar a una relación genuina y duradera. Ambos protagonizaron juntos dos películas que se han convertido en clásicos del cine hollywoodiense: 'Dos hombres y un destino' (1969) y 'El golpe' (1973), ambas dirigidas por George Roy Hill. Sobre su primera colaboración conjunta, Redford expresó: «Paul es el hombre más generoso con el que he trabajado. Tuvimos una relación fantástica durante el rodaje de 'Dos hombres y un destino'. Fue una de las experiencias más felices de mi vida».

La exitosa relación laboral entre ambos actores en pantalla era evidente, aunque como Redford llegó a precisar: «Cuando hacíamos las películas, nadie usaba la palabra 'química'. Tampoco usaba nadie la palabra 'vínculo'. Simplemente era: '¡Sube ahí y haz tu trabajo!'». Sin embargo esta naturalidad en su relación profesional era un reflejo de su profunda amistad fuera de las cámaras. Los dos compartían no solo una visión similar del oficio interpretativo, sino también un compromiso férreo con las causas sociales y medioambientales. El propio Robert Redford señaló en una ocasión que «hay ciertas amistades que a veces son demasiado buenas y demasiado fuertes para hablar de ellas».

El fallecimiento de Paul Newman en 2008 afectó profundamente a su compañero de reparto. La pérdida le llevó a reflexionar sobre el impacto que Newman había tenido tanto en su vida como en la sociedad estadounidense: «He perdido a un verdadero amigo. Mi vida, e incluso este país, Estados Unidos, han sido mejores gracias a su presencia».