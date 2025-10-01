Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La organización del festival durante la presentación de su 9 edición, este miércoles, en el Teatro Principal. Donosskino

Donosskino celebra su novena edición con estrenos internacionales y un homenaje a David Lynch

El festival de cortometrajes proyectará 23 títulos del 8 al 11 de octubre y estrenará el nuevo corto producido por George R.R. Martin

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:02

Donostia se prepara para recibir una nueva edición del Festival Donosskino, que este año alcanza su novena entrega. Del 8 al 11 de octubre, el ... Teatro Principal proyectará un total de 23 cortometrajes procedentes de todo el mundo, en una programación variada tanto en origen como en temática, con piezas que transitan del humor al suspense, y del duelo a la crítica social.

