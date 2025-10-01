Donosskino celebra su novena edición con estrenos internacionales y un homenaje a David Lynch

Donostia se prepara para recibir una nueva edición del Festival Donosskino, que este año alcanza su novena entrega. Del 8 al 11 de octubre, el ... Teatro Principal proyectará un total de 23 cortometrajes procedentes de todo el mundo, en una programación variada tanto en origen como en temática, con piezas que transitan del humor al suspense, y del duelo a la crítica social.

Uno de los grandes atractivos de esta novena edición es el estreno de 'The Ugly Chickens', un cortometraje dirigido por Mark Raso y producido por el célebre autor de 'Juego de Tronos', George R.R. Martin. La pieza, basada en un relato de Howard Waldrop, narra el peculiar viaje de una ornitóloga, interpretada por Felicia Day, en busca de dodos supuestamente extintos. El corto marca la tercera adaptación cinematográfica de un texto de Waldrop, amigo personal de Martin y figura reconocida de la ciencia ficción.

Pero el certamen no solo mira al presente, sino también a los referentes y a la huella que estos han dejado en la historia del audiovisual. Este año, el otro protagonista del certamen será un homenaje al cineasta David Lynch, con la proyección especial de su cortometraje 'What Did Jack Do?', en versión remasterizada. Esta pieza se exhibirá fuera de concurso durante la ceremonia de clausura. El tributo se extiende también a la imagen gráfica del festival, que este año bebe directamente del universo lynchiano.

En su sección internacional, el festival ofrece una cuidada selección de obras que cruzan fronteras y estilos. Destaca 'Three Keenings (Irlanda), de Oliver McGoldrick, título bien recibido en Venecia, que entrelaza el folclore del lamento fúnebre con el duelo contemporáneo. También 'Tea', película breve originaria de los Estados Unidos, de Blake Winston Rice, una comedia noventera con Michael Gandolfini que ha sido finalista en la selección de 'shortlist' de los Oscar 2025.

La italiana Giulia Grandinetti regresa con 'Majonezë', un retrato de la represión familiar a través de la mirada de una niña; mientras que desde Sudáfrica llega 'Punter', de Jason Adam Maselle, respaldada por Spike Lee y ambientada en el sórdido mundo de las apuestas ilegales. Completan esta sección 'Ne me quitte pas' (Suiza-Bélgica), con una estética que recuerda a Terrence Malick; 'Bondi Boy' (Australia), con música de Radiohead; y 'Gallina' (Paraguay), una coproducción que aporta una perspectiva latinoamericana sobre las raíces culturales.

Componente vasco

El cortometraje local tiene también su espacio con la sección Etxean Shortuak, donde se presentan tres trabajos que, desde contextos vascos, abordan temas universales. 'Tito, de Javier Celay, plantea una intensa confrontación en un bar rural, con Ane Gabarain y Román Rymar en el reparto. 'Kume', de Xabier Larrazabal, apuesta por una atmósfera inquietante, mientras que '29 de febrero' de Diego Fandos, aporta el contrapunto cómico con Ramón Barea y Zorion Eguileor como protagonistas.

En la sección dedicada a la producción estatal, se incluyen once títulos que reflejan la solidez del cortometraje. Destacan 'Cura Sana' de Lucía G. Romero, premiado en la Berlinale y camino de convertirse en largometraje, o 'Una cabeza en la pared' de Manuel Manrique, que imagina la vida de un torero tras la abolición de la tauromaquia. También sobresale 'Cólera', de José Luis Lázaro, premiado en Málaga, y 'Insalvable' de Javier Marco, que reúne a Pedro Casablanc y Javier Pereira en un intenso duelo interpretativo.

Clausura y entradas

La ceremonia de clausura, que se celebrará el siguiente sábado, y que cerrará la semana del certamen, estará conducida nuevamente por el humorista Sergio Arróspide y contará con la entrega de cuatro premios oficiales: Mejor cortometraje, Mejor interpretación, Mejor cortometraje vasco y Premio del público. El jurado estará compuesto por la escritora Lucía Baskaran, el crítico Carlos Miñondo y la actriz Naiara Arnedo.

Todas las sesiones serán gratuitas, mediante invitaciones que podrán recogerse en la taquilla del Teatro Principal, de 11.30 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00. Con una programación diversa, plural y ambiciosa, el festival vuelve a reivindicar el poder del cortometraje como forma narrativa plena y como reflejo de las inquietudes de nuestro tiempo. En apenas unos minutos de metraje, estas historias prometen dejar una huella duradera.