Crítica de 'Una película inacabada': Cuando todo cambió

Sigue todo ahí dentro». De las varias películas que contiene esta obra del realizador chino Lou Ye, la primera es una de cine dentro del ... cine. Un realizador que hace diez años dejó una película sin acabar reúne a su equipo, reinicia el ordenador y sí, en el disco duro sobreviven los planos de aquella película, sobre un amor entre dos chicos, que rodaron cuando eran más jóvenes e ingenuos.

El director consigue convencer al actor principal y a su equipo de retomar el proyecto y rodar las escenas pendientes. Todo parece muy real, con técnicos haciendo de sí mismos, aunque los papeles principales los encarnen actores profesionales. Cuando parece que estamos en una película sobre el paso del tiempo y el cine dentro del cine, los móviles traen nuevas palabras: contagios, mascarillas, confinamiento.

Y la película se convierte en una crónica en directo de la pandemia del coronavirus desde su epicentro en China. Decimos en directo porque las abundantes conexiones a través del móvil y la cámara persiguiendo a los protagonistas por los pasillos del hotel dan una sensación de gran viveza. 'Una película inacabada' transmite a la perfección aquella atmósfera de extrañeza e incertidumbre de las primeras fases del covid, cuando todo cambiaba rápida y desconcertantemente pero no se sabía bien hacia dónde.

La fiesta de fin de año que viven los miembros del equipo por videoconferencia y cada uno bailando y bebiendo en su habitación es un documento conmovedor.

En esta película acaso demasiado errante hay un tercer momento en que Lou Ye parece olvidarse de sus protagonistas y sale a la calle a través de imágenes reales grabadas en vídeo para recoger el silencio de Wuhan, sus conflictos, el emotivo homenaje a los que murieron. Una interesante película inacabada e inacabable.