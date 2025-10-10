Crítica de 'Parecido a un asesinato': Secretos sin sorpresas

Hay cine de género y cine de género. Películas que siguen fielmente todos los códigos que delimitan un género determinado y otras que parten de ... ellos para retorcerlos y emprender caminos más personales. 'Parecido a un asesinato', como película de thriller sicológico, es de las primeras. No se salta ninguna de las normas establecidas, ni el giro final, ni la paulatina escalada de nervios inicial. El supuesto malo ('ex' de la protagonista) aparece acechante pero sólo ella le ve (y todos los espectadores saben que, cuando va a descubrirle de espaldas en un espacio público, no será él sino un hombre parecido).

Hasta la única característica algo peculiar de la función, el hecho de que en dos ocasiones se detenga y eche marcha atrás para proseguir la historia desde el punto de vista de otro personaje, se ha visto en más ocasiones.

Así que 'Parecido a un asesinato' se hará insuficiente para cierto público, mientras que gustará a los aficionados al thriller sicológico estándar, basado en cuatro personajes misteriosos que esconden sus secretos y traumas. Inspirada en la novela homónima de Juan Bolea, a la que se ha aplicado cambios de profesiones, géneros y estructura, nos presenta a una mujer (Blanca Suárez) acosada por su ex (Tamar Novas) mientras intenta salir adelante con un escritor (Eduardo Noriega), cuya primera pareja apareció asesinada, y la hija andrógina y extraña de él (Claudia Mora).

Nada sorprende pero todo está bien dosificado y la música enfática aporta la atmósfera de misterio y los sobresaltos requeridos, aunque más allá de las referencias a los miedos, la película sólo aporte entretenimiento convencional. Dirige Antonio Hernández, de trayectoria tan larga que lo mismo hizo la premiada 'En la ciudad sin límites' que la espantosa 'Capitán Trueno y el Santo Grial'.