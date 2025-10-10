Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de 'Parecido a un asesinato': Secretos sin sorpresas

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:29

  • Dirección: Antonio Hernández.

  • Guion: Rafael Calatayud Cano, sobre la novela de Juan Bolea.

  • Intérpretes: Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas, Claudia Mora.

  • Fotografía: Guillem Oliver.

  • Música: Luis Ivars.

    • España-Argentina, 2025.

  • Cine: Antiguo Berri.

  • Duración: 111 m.

Hay cine de género y cine de género. Películas que siguen fielmente todos los códigos que delimitan un género determinado y otras que parten de ... ellos para retorcerlos y emprender caminos más personales. 'Parecido a un asesinato', como película de thriller sicológico, es de las primeras. No se salta ninguna de las normas establecidas, ni el giro final, ni la paulatina escalada de nervios inicial. El supuesto malo ('ex' de la protagonista) aparece acechante pero sólo ella le ve (y todos los espectadores saben que, cuando va a descubrirle de espaldas en un espacio público, no será él sino un hombre parecido).

