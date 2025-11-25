Crítica de 'Una casa llena de dinamita': Ya no volamos hacia Moscú

Lo sé, el título de este comentario parece pasado de moda. Pero cuando vean lo último de la grandísima Kathryn Bigelow, recientemente homenajeada en Tabakalera ... dentro del ciclo 'Clásicas, modernas, extrañas', se darán cuenta de que cierto sentido sí tiene.

Valoración Datos Dirección: Kathryn Bigelow.

Guion: Noah Openheim.

Fotografía: Barry Ackroyd.

Música: Volker Bertelmann.

Intérpretes: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris.

Cine: Niessen. Sesión Ozzinema. Hoy martes 25. 19 horas V.O

Duración 112 minutos

61 años han transcurrido desde que Kubrick dirigiese '¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú'. Seis décadas. Un abismo sideral, casi cuántico separa las obras de Stanley y Kathryn. Digamos que entonces los bloques estaban muy bien delimitados. Separados por un Telón de Acero. En nuestra ingenuidad, los habitantes de cada uno de los dos lados creíamos saber perfectamente quiénes eran nuestros respectivos enemigos.

Lo que la soberbia, impagable, impactante, impredecible cineasta de 'Los viajeros de la noche' o 'En tierra hostil' y 'Detroit', y su no menos implacable guionista vienen a dejarnos bien claro en 2025 es que cuando a este lado del universo ( allá por el Pentágono) alguien detecta que otro alguien(es) ha(n) disparado un misil nadie, absolutamente nadie, tiene ni idea de quién ha sido, cuándo lo han lanzado, desde dónde ha salido y cuál es el motivo. Puede ser Corea (del Norte) o puede ser un error. O un fallo (de todos). Lo único que se sabe es que en 18 minutos destruirá una ciudad con 10 millones de habitantes, Chicago. Ah, a pesar de todos los avances armamentísticos, ni el Lockheed Martin F-35 Lightning II ni el Typhoon T3 2025 podrán neutralizarlo.

Si creen que la película que la Bigelow estrenó en Venecia y hoy Ozzinema les propone en Errenteria (aunque ya esté en Netflix) es una más de catástrofe bélica esperen a verla. Sutil, veloz. Calibrada con punzante tiralíneas. Estructurada y montada al gusto. Y sin final. Una maldita e inteligente maravilla.