Crítica de 'Campamento Garra de Oso': Animales fantasmales

El verano de 2015 ha sido abundante en títulos de películas españolas para el público familiar. Luego, la calidad, ya tal. 'Campamento Garra de Oso' ... es de las maluchas, de esas que aburren (o incluso irritan a los padres) y tampoco dicen gran cosa a los menores de diez años, a quienes parece dirigida.

Antes incluso de comprobar lo manido de su argumento, lo tontorrón de su tono y lo endeble de su producción, 'Campamento Garra de Oso' ya echa un poco para atrás como producto audiovisual. Estamos acostumbrados a las realizaciones en el mal sentido televisivas (de las que procede su directora, Silvia Quer), pero no a unos efectos visuales deficientes. Si los de 'Sin cobertura' lucían ochenteros, estos ya recuerdan a los de 'La bruja novata' (1971), estupenda película familiar, con la que desafortunadamente esta nada tiene que ver. Entonces la imaginación de verdad y que no hubiese más posibilidades técnicas compensaban unos FX imperfectos. En 2025, existen y da un poco de grima ver cómo (no) dan vida a animales o simplemente crean la caída al agua de una balsa.

Porque una de las apuestas de 'Campamento Garra de Oso' es que se atreve a combinar personajes reales (y paisajes de las Encartaciones) con una mofeta (con voz de Carlos Latre, uf) y muchos otros animales del bosque recreados informáticamente. Los lobos parecen fantasmas dibujados y la falta de expresividad y movimientos sincopados caracteriza a todas las especies.

Por lo demás, mucho campamento pero sólo tenemos a dos niños y medio como protagonistas (algo repipis), hacen de monitores dos jóvenes que debutaron en 'Merlí' (Elisabet Casanovas, Tania, y Adrian Grösser, Marc) y los populares Anabel Alonso y Edu Soto salen como pareja de malos tontos... y casi deseas que vuelvan los animales irreales.