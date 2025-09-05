Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cine

Crítica de 'Campamento Garra de Oso': Animales fantasmales

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:56

  • Dirección: Silvia Quer.

  • Guion: Marta Armengol y Daniel González.

  • Intérpretes: Júlia Raya, Martín Abello Sevillano, Anabel Alonso, Elisabet Casanovas.

  • Fotografía: Sergi Gallardo.

  • Música: Cláudia Correia.

  • España-Portugal 2025.

  • Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Niessen.

  • Duración: 98 m.

El verano de 2015 ha sido abundante en títulos de películas españolas para el público familiar. Luego, la calidad, ya tal. 'Campamento Garra de Oso' ... es de las maluchas, de esas que aburren (o incluso irritan a los padres) y tampoco dicen gran cosa a los menores de diez años, a quienes parece dirigida.

