El director y guionista holandés Michaël Dudok de Wit en la inauguración del festival en Deba. ANIMADEBA
Michaël Dudok de Wit | Director y guionista

«El cine de animación cobra más fuerza cuando sus lenguajes se contradicen»

El director y guionista, ganador del Oscar por 'Padre e hija' en 2001, ha recibido el galardón Honorífico en Animadeba por su contribución al cine

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:55

Él sí, puede alardear de haber construido un universo propio y de ser uno de los nombres imprescindibles en la historia del cine de animación. ... Desde aquel corto, 'Padre e hija', que le valió el Oscar en 2001, hasta 'La tortuga roja', su primer largometraje en colaboración con el mítico Studio Ghibli, Michaël Dudok de Wit (Abcoude, Países Bajos, 1953) ha trazado mapas invisibles de la soledad, la memoria y la fragilidad humana.

