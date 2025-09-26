Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La actriz Carmen Maura. EFE

Carmen Maura, la gran 'maestra' del programa de octubre en la Academia de Cine

La actriz destaca en la programación que la institución tiene preparada para conmemorar el 6 de octubre, Día del Cine Español

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:13

La Academia de Cine ha presentado su programación para el otoño, que incluirá una serie de encuentros, preestrenos y homenajes que reflejan la riqueza y ... diversidad del cine español actual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  8. 8

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  9. 9 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  10. 10 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Carmen Maura, la gran 'maestra' del programa de octubre en la Academia de Cine

Carmen Maura, la gran &#039;maestra&#039; del programa de octubre en la Academia de Cine