Carmen Maura, la gran 'maestra' del programa de octubre en la Academia de Cine

La Academia de Cine ha presentado su programación para el otoño, que incluirá una serie de encuentros, preestrenos y homenajes que reflejan la riqueza y ... diversidad del cine español actual.

Entre los eventos más destacados figura la presencia de Carmen Maura, una de las actrices más reconocidas y premiadas del país. La madrileña, que suma cuatro Premios Goya -igualando a Verónica Forqué como la actriz más galardonada en la historia de estos premios-, protagonizará el ciclo 'Maestras', que rinde tributo a las figuras clave del cine nacional. La proyección de su último filme, 'Vieja loca', acompañada por sus productores J.A. Bayona y Belén Atienza, será el preámbulo a un encuentro con la actriz, en una lección para el público.

Octubre también acogerá la celebración del Día del Cine Español, el 6 de octubre, con un acto especial en apoyo a 'Sirât', la película dirigida por Oliver Laxe que representará a España en la próxima edición de los Premios Oscar. Sin desmerecer la conmemoración del 15º aniversario de 'Buried', a cuya protacción se sumarán su director Rodrigo Cortés, el mezclador de sonido Marc Orts, el compositor Víctor Reyes y, vía Zoom, el director de fotografía Edu Grau.

El Zinemaldia, también presente

La conexión con el Festival de se hará presente con las proyecciones de 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Los tigres', de Alberto Rodríguez. En ambos casos, los directores y parte del elenco acompañarán las funciones para dialogar con el público, generando un espacio cercano y enriquecedor.

La agenda de preestrenos incluye títulos esperados como 'Una casa llena de dinamita', nuevo largometraje de Kathryn Bigelow; 'La deuda', de Daniel Guzmán; el documental 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva, la película de animación 'Decorado' -y coloquio con su director Alberto Vázquez- y 'El canto de las manos', que contará con la presencia de su directora María Valverde.

La Academia de Cine se consolida así como centro neurálgico para la difusión y el debate en torno a las nuevas propuestas del cine español, sin desmerecer a sus referentes, ofreciendo un otoño cargado de talento y novedades.