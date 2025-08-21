Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El director de 'La comunidad', Álex de la Iglesia. EFE

«¡Qué buen rollo que 25 años después se vuelva a estrenar en los cines!»

Álex de la Iglesia celebra «orgulloso» el reestreno con un coloquio que se proyectará en el pase de este jueves en los cines Niessen de Errenteria

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:09

Aunque Álex de la Iglesia se encuentra estos días en Chile, como invitado especial del Santiago Festival Internacional de Cine, Sanfic, que celebra los treinta ... años de 'El día de la bestia', el cineasta no ha querido perderse el reestreno en salas de otra de sus películas más queridas. A pesar de la distancia, estará presente en su regreso a los cines gracias a un coloquio en diferido que se proyectará tras la película en más de 30 salas de todo el país, entre ellas los Niessen de Errenteria, este jueves a las 20.00 horas.

