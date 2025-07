Y tiraron a un bebé del tren

Yo creo que las películas sobre la Shoah, el Holocausto, el exterminio, son estas: 'La última etapa' de Wanda Jakubowska, 'Noche y niebla' de Resnais, ... todas las de Lanzmann, 'El hijo de Saúl' de Nemes y 'La zona de interés' de Glazer. Y me atrevería a decir que el libro es 'Si esto es un hombre' de Primo Levi.

No tiene hueco entre ellas 'La mercancía más preciosa', penúltimo tropezón fílmico del director que bien nos engañó a unos cuantos con 'The Artist'. No tiene hueco porque le falta substancia, atrevimiento y le sobran lugares comunes y decisiones equivocadas. Tampoco tuvo hueco en Cannes como prodigio de animación. Primero porque no lo es y segundo porque nada tenía que hacer ante la maravillosa 'Flow', también presente en La Croisette pero relegada a una sección inmediatamente inferior a la competición. ¿Por qué? 'Flow' es letona y 'Mercancía' está producida por lo más granado del cine francófono, los Dardenne y Guédiguian...

Hazanavicius se equivoca, repito. Frontalmente. Claro que el error puede venir de la obra inspiradora, de J. C. Grumberg, al que debemos máximo respeto porque su padre fue asesinado en los campos y porque escribió el guion de 'Amén' de Costa-Gravas y de 'El último metro' de Truffaut. Sea como fuera, la primera decisión de no mencionar ni Dachau ni Treblinka ni pronunciar la palabra 'judío', decisión inteligente, prodigiosa casi, que hubiera convertido este filme en metáfora cruel de cualquier horror y de toda iniquiedad pasada, presente y futura cometida por el Hombre sobre el Hombre se desbarata en cuanto, claramente, entramos en Auschwitz. No era necesario. Todos sabemos. Así resulta demasiado fácil. Demasiado obvio. Poco inquietante. Y sin embargo, el tren sobre la nieve era aterrador.