La mochila, al hombro

Un altavoz del sistema de proyección y sonido empezó a chirriar durante la proyección de la película que inauguraba esta edición vigésimosegunda, ese thriller transfronterizo ... y comprometido a fuego con la gente en tránsito entre las dos orillas del Bidasoa que es 'Faisaien irla' de Asier Urbieta. Con la complicidad del público que aguantó a pie de batalla durante 20 minutos porque el filme lo merecía y porque en el coloquio posterior iban a estar, además de Asier, director de 'Altsasu', dos grandes de la escena y las pantallas, Itziar Ituño y Jone Laspiur. Venía la primera de rodar algo tremendamente duro por su carga emocional, la adaptación de 'Las hormigas ciegas' de Pinilla. Acababa de cerrar Jone su trabajo con Asier Altuna en 'Karmele'. El cuarto invitado a la charla, un fotógrafo siempre 'on fire', Gari Garayalde. Entre los espectadores, Josean Bengoetxea (atención a su presencia en el corto 'Gure oilarra kanpoan da' que se proyecta hoy) y Fermin Muguruza que ya filmó la muga en 'Bidasoa'.

La jefa de técnicos de la cabina, Erea, logró domar a la bestia tecnológica. Tras usar recursos altamente precisos, recurrió con éxito a algo tan ancestral ya como el 'Apagar y volver a encender'. Y funcionó.

En el coloquio se habló de muchas cosas, de gigantes, de gente de paso, de gente que se ahoga. de gente vulnerable (no solo negra, también blanca y privilegiada). Y se dio alguna pista para despistar a los guardianes de la frontera. Por ejemplo, si no tienes papeles, si vas hacia Dax, Burdeos, París y pasas a pie no te pongas la mochila a la espalda, cogida con las dos bandas. Los autóctonos o los afincados aquí no solemos llevarla así, tengamos el color de piel que tengamos. Póntela al hombro. ¿Una tontería? No, los que quieren frenar a quienes están.

Mañana resulta imprescindible ver 'Legend of the Vagabond Queen', nigeriana.