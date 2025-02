Con todo en juego, el cine

Hace tiempo que sabemos que la frase dicha por Win Wenders en Cannes 1987 tras el estreno de 'El cielo sobre Berlín' era puro deseo. ... Y como casi todos los deseos ( y el deseo mismo) utópico. Pensaba Wenders entonces que el cine podría cambiar el mundo. No lo ha hecho pero tal vez pueda ayudar a hacerlo más soportable, ayudar no tanto a comprenderlo sino a sobrevivir con, en y por él.

Así lo asumió Lucile Hadzihalilovic en Berlín 2025 al recibir el galardón a la mejor contribución artística de la Berlinale 75 por su tan bella como atristada 'La Tour de Glace' que, situada en los años 70, habla del misterio, de un mundo feo y de otro hermoso pero que duele.

En un Berlín donde los partidarios de la AFD, que el domingo obtendría 152 escaños en el Bundestag, les gritaban en la calle a los partidarios de esa izquierda que no previó la resurrección del nazismo 'Vuestros hijos nos votan a nosotros', el cine estuvo en la trinchera y en la retaguardia. Todas las películas premiadas y también las que no lo fueron tuvieron un punto distópico. Desde la inaugural 'Mickey 17' hasta algo tan irregular pero lleno de ira, música y ausencia como fue 'Minimals in a Titanic World', un filme llegado a la Alexanderplatz y al Delphi Filmpalast de Camerún donde no existe ni una sala de cine, la ultima cerró en 2015.

El mundo de ayer (que diría Zweig) está en juego hoy y el de mañana, al menos en las calles de Berlín, da grande temor. Pero cuando todo pierde pie en la cuerda del funambulista, desde las identidades al deseo, desde la libertad a la oscuridad, el cine sigue ahí. Si no como arma sí como testigo. Incómodo para algunos, por supuesto. Un ejemplo más. En Forum, un festival paralelo dentro de la Berlinale, 'Evidence' de Lee Anna Schmitt es un impactante estudio sobre la consagración del pensamiento ultraconservador en USA. Con el mundo en ascuas, el cine, herido y zaherido, no se rinde.