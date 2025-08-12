Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Blandine Madec, en 'Aquel verano en París'.
Crítica de 'Aquel verano en París': Mucho gusto, Blandine

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 07:39

Joya. De muchos quilates. Alta joyería cinematográfica, Y como los diamantes más esplendorosos, discreta, modesta, serena. Estrenada en plena ola de calor, con la mitad ... de nuestras ciudades y pueblos en fiestas, arrinconada en salas pequeñas, se basta sola para asombrar, emocionar e incluso intrigar al espectador que ha pillado entrada para ella movido por vaya a saber usted qué maravillosa intuición. Tentado quizás por el cartel, con esa pareja que circula en scooter. O por que en el título pone 'París'. O porque ver 'verano' en la ficha de un filme te trae recuerdos de otras obras ( muy distintas) tal que 'Verano del 42' o 'De pronto, el último verano'.

