Crítica de 'Aquel verano en París': Mucho gusto, Blandine
San Sebastián
Martes, 12 de agosto 2025, 07:39
Joya. De muchos quilates. Alta joyería cinematográfica, Y como los diamantes más esplendorosos, discreta, modesta, serena. Estrenada en plena ola de calor, con la mitad ... de nuestras ciudades y pueblos en fiestas, arrinconada en salas pequeñas, se basta sola para asombrar, emocionar e incluso intrigar al espectador que ha pillado entrada para ella movido por vaya a saber usted qué maravillosa intuición. Tentado quizás por el cartel, con esa pareja que circula en scooter. O por que en el título pone 'París'. O porque ver 'verano' en la ficha de un filme te trae recuerdos de otras obras ( muy distintas) tal que 'Verano del 42' o 'De pronto, el último verano'.
-
Dirección Valentine Cadic
-
Guion Valentine Cadic y Mariette Désert
-
Fotografía Naomi Amarger
-
Música Saint DX
-
Intérpretes Blandine Madec, India Hair, Arcadi Radeff
-
Cines Antiguo Berri
-
Duración 77 minutos
Habitada por Blandine, que llega a la ciudad del Sena para asistir como espectadora a las pruebas de natación de los JJ OO 2024, un personaje inconmensurable, cargado de matices, de secretos, hasta de misterios (probablemente pequeños, nimios pero muy sugerentes), la película ha sido comparada con todo Rohmer pero aunque no les falte razón a quienes eso dicen, esa directora sutil, sobria que es Valentine Cadic (¿de dónde has salido, amiga?) no necesita (diría yo) ni maestros ni referentes. Le basta con esa coguionista suya (coescribió también 'Los pasajeros de la noche'), con su directora de fotografía (¡qué delicadeza para iluminar y oscurecer...!), con la banda sonora de Saint DX, artistazo musical, y con ese asombro de actriz que es Blaandine Madec, bien apoyada por esa India Hair con la que gozanos en 'Mandibulas' y ese tan tierno (en la acepción menos ñoña de la palabra) Arcadi Radeff.
Leerán por todas partes que es una película sobre gente sola en una urbe desbordada de gente. Pamplinas. Es un poema sobre haber intentado ser como los demás hasta que te diste cuenta de que por qué demonios y rayos (a ser posible verdes) habías de ser como los demás.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.