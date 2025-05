Extraterrestre surfeando

Comenta Compartir

Valoración Datos Dirección: Dean Fleischer Camp. Guion: Chris Kekaniokalani Bright, Mike Van Waes, sobre personajes creados por Dean DeBlois, Chris Sanders.

Yo también podría escribir que la fotografía es horrible y la puesta en escena vulgar como han hecho algunos. Arremeter contra la manía de Disney ... de hacer versiones en carne y hueso de sus clásicos animados. Podría pero no pienso hacerlo. No me da la gana. Sería desleal y casi inmoral. Por muchos motivos.

Primero porque su director es el gran autor de la excelsa 'Marcel, la concha con zapatos'. Segundo, porque quien pone la voz en V.O. a esa maravillosa excrecencia científica llegada del espacio exterior llamada 'Stitch' no es otro que Chris Sanders quien no solo creó a Lilo y Stitch en su versión dibujada sino que condujo ¡'Robot salvaje'! Tercero, porque me gusta todo producto audiovisual que tenga Hawai por escenario. Desde la canción 'Blue Hawaii' de Elvis hasta 'Escala en Hawai'. Cuarto, porque un filme es mejor si dentro hay olas XXL que surfear y tablas 'longboards'. Quinto, porque le noto un aire, un estilacho, un 'no sé muy bien qué' a gloriosas peliculejas de los 80 tipo los 'Gremlins' o, perdón por la osadía, la mismísima 'E.T.'. Sexto, porque el peluche que resulta ser el experimento fallido de un científico de otra galaxia no es que sea adorable (lo es, pienso comprarme uno en el Disney Merchandising) sino que tiene resabios morrocotudos de personajes de los dibus animados de Avery y compañía. Por ejemplo, el Demonio de Tasmania. O el Coyote. Ya saben, con ellos llega la catástrofe. Total. Absoluta. Deliciosa. Séptimo, porque aunque muchos resabiados disparen sus diatribas contra el hecho de que el guion haga hincapié en lo imprescindibles que son los lazos familiares, reconozcamos que es lo normal cuando tú, Lilo, acabas de perder a tus padres y a ti, Stitch, te han desterrado de tu planeta. Podría. Pero no lo hago. Tiene ritmo, tiene emoción. Tiene 'algo' Es un peliculón.

