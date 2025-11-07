Ducha fría para Jano

No ha estado bien. Ha sido poco solidario con la gentucilla que si pudiera pondría en venta un riñón o un trozo de su hígado ... para seguir haciendo cine. Ha estado feo. Conceder el premio SYFY al mejor corto español a 'Depredador'. No porque no sea guapo. Nos encantan las películas en las que 'Dos amigos circulan por un lugar solitario cuando su coche sufre una trágica avería'. Pero lo firma J. Fesser.

¿Algo en contra del autor de 'El milagro de P. Tinto' y 'Las aventuras de Mortadelo y Filemón'? ¡NO! Bueno sí, la moñoñadita de 'Campeones'.

Pero no van por ahí los tiros sino porque, más allá de la gloria que representa ganar en Donostia, ¿acaso necesita re-al-men-te el autor de la gran 'Camino' los 3.000 euracos que completan el galardón? ¿No creéis horrorositos de buen corazón que más urgencia tenía Jano Pita, el realizador de 'Open Mic', quien en el escenario del Principal confesó que hacía dos meses que se duchaba con agua fría pues se le había estropeado la caldera y no tenía platita para arreglarla? O los hermanos Bernal, los del corto de los murciélagos. Al borde de las lágrimas denunciaron que en Murcia ni un chavo da la Comunidad al Horror. No fue del todo justo. Darle el cheque a Javier.