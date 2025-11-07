Ducha fría para Jano

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:39

No ha estado bien. Ha sido poco solidario con la gentucilla que si pudiera pondría en venta un riñón o un trozo de su hígado ... para seguir haciendo cine. Ha estado feo. Conceder el premio SYFY al mejor corto español a 'Depredador'. No porque no sea guapo. Nos encantan las películas en las que 'Dos amigos circulan por un lugar solitario cuando su coche sufre una trágica avería'. Pero lo firma J. Fesser.

