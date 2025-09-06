Sin daño cerebral

Comenta Compartir

Valoración Datos Dirección: Alex Parkinson

Guion: Parkinson, Mitchell LaFortune, David Brooks..

Foto: Nick Mthhews.

Música: Leonard-Morgan.

Intérpretes: Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Roberts.

Cines: Antiguo Berri.

Duración: 93 minutos.

En 2019, Alex Parkinson dirigió junto a Richard Da Costa y con la colaboración de una productora llamada 'Floating Harbour', es decir 'puerto flotante', un ... documental que sin ser la octava ni la novena maravilla tenía su gallardía y cumplía con las reglas de esas película en las que el entorno (en este caso las profundidades marinas) resulta hostil para el protagonista. 'Last Breath', (mismo título original que el del filme de ficción programado ahora en nuestras salas, 'El último aliento') contaba la increíble pero muy auténtica historia de Chris Lemons, un buzo profesional del Campo Petrolífero de Huntington, en la costa este de Escocia. Hubo un accidente y Chris permaneció en el fondo del mar durante 29 minutos sin oxígeno tras haber agotado todo el que llevaba en sus botellas de aire. Fue rescatado y para asombro de sus compañeros, de los médicos que le atendieron y de los científicos que analizaron su caso, no padeció ninguna fatídica consecuencia, ni daño cerebral ni secuelas físicas o psíquicas. Se cree que las bajas temperaturas del Mar del Norte pudieron salvarle pues al parecer el enfriamiento rápido del cerebro puede aumentar el tiempo de supervivencia sin oxígeno'.

Interesante. Pero cinematográficamente no funciona. Y menos aún teniendo o habiendo tenido en cartelera titulazos náuticos del calibre de 'Dangerous Animals', 'La bestia del mar' y, naturalmente, 'Tiburón'. Menos si nos da por recordar 'Abyss'. Habrá habido, nadie lo cuestiona, dificultad y magnificiencia extremas para filmar entre tuberías submarinas pero los personajes son pura filfa, sin volumen, sin personalidad, sin nada. El suspense no existe (y no solo porque sepamos cómo termina, también lo sabemos en 'Jaws' y sigue aterrando...), la historia de amor es mema y la del buzo viejo, lo de siempre. Con el documental bastaba, Alex.

