Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Woody Harrelson, en una escena de la película.
Crítica de cine | Sin oxígeno

Sin daño cerebral

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:10

  • Dirección: Alex Parkinson

  • Guion: Parkinson, Mitchell LaFortune, David Brooks..

  • Foto: Nick Mthhews.

  • Música: Leonard-Morgan.

  • Intérpretes: Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Roberts.

  • Cines: Antiguo Berri.

  • Duración: 93 minutos.

En 2019, Alex Parkinson dirigió junto a Richard Da Costa y con la colaboración de una productora llamada 'Floating Harbour', es decir 'puerto flotante', un ... documental que sin ser la octava ni la novena maravilla tenía su gallardía y cumplía con las reglas de esas película en las que el entorno (en este caso las profundidades marinas) resulta hostil para el protagonista. 'Last Breath', (mismo título original que el del filme de ficción programado ahora en nuestras salas, 'El último aliento') contaba la increíble pero muy auténtica historia de Chris Lemons, un buzo profesional del Campo Petrolífero de Huntington, en la costa este de Escocia. Hubo un accidente y Chris permaneció en el fondo del mar durante 29 minutos sin oxígeno tras haber agotado todo el que llevaba en sus botellas de aire. Fue rescatado y para asombro de sus compañeros, de los médicos que le atendieron y de los científicos que analizaron su caso, no padeció ninguna fatídica consecuencia, ni daño cerebral ni secuelas físicas o psíquicas. Se cree que las bajas temperaturas del Mar del Norte pudieron salvarle pues al parecer el enfriamiento rápido del cerebro puede aumentar el tiempo de supervivencia sin oxígeno'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  4. 4 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  5. 5 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  6. 6 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  7. 7 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  8. 8

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  9. 9 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sin daño cerebral

Sin daño cerebral