Crítica de 'Super Elfkinak': La poli que persigue elfos

A la fuerza tienes que ser buena directora de cine de animación si has nacido en Bremen, allá en la Baja Sajonia, allá donde los ... hermanos Grimm situaron el cuento del burro, el perro, el gato y el gallo que, huyendo de sus respectivos dueños que quieren sacrificarlos por viejos, dan con sus huesos en una guarida de bandidos a los que aterran formando una figura espectral y emitiendo cada uno los sonidos propios de su especie, rebuzno, ladrido, maullido y quiquiriquí.

Valoración Datos Dirección Ute von Münchow-Pohl.

Guion Jan Strathmann

Fotografía Francesco Paglia.

Música Alex Komlew

Animación uan José Bravo, Sandra Fendauer, Gerlinde Godelmann.

Cines Príncipe (euskaraz), Urbil, Niessen, Mendibil (castellano).

Duración 76 minutos

Ute von Münchow-Pohl es de ese lugar, de la ciudad hanseática a la que todo el mundo tiene por liberal, abierta y acogedora para con los extranjeros así que no es de extrañar que ella sea una de las grandes damas de la animación europea ni que, en complicidad con su guionista, esté convirtiendo a los elfos que viven, se divierten y ayudan a los humanos en otra ciudad bien mágica (Colonia, donde el concierto de Keith Jarrett y donde cuentan, están enterrados los Reyes Magos), en los protagonistas de una saga estrenada ya en medio mundo y en muchos idiomas (incluido el euskara). Tampoco resulta raro que siendo Ute de Bremen, lugar de artistas, esta película, la segunda entrega de los Elfkins, consiguiera el premio del público en Zurich y fuera muy celebrada en el Film Festival for Children & Young Audience de Schlingel. Sí, Sajonia otra vez.

Bonita, ligera, con unos elfos que ya utilizan artilugios voladores de próxima generación y no tienen la menor intención de ser tan sosos y horteras como los gnomos de jardín, con una animación tranquila y graciosa, controlada por Juan José Bravo, dibujante, animador, vídeo artista, escultor analógico y digital canario, está protagonizada por una gata policía y una agente que caza elfos. Véanla, es majeta.