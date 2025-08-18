Crítica de 'Super Elfkinak': La poli que persigue elfos
San Sebastián
Lunes, 18 de agosto 2025, 06:18
A la fuerza tienes que ser buena directora de cine de animación si has nacido en Bremen, allá en la Baja Sajonia, allá donde los ... hermanos Grimm situaron el cuento del burro, el perro, el gato y el gallo que, huyendo de sus respectivos dueños que quieren sacrificarlos por viejos, dan con sus huesos en una guarida de bandidos a los que aterran formando una figura espectral y emitiendo cada uno los sonidos propios de su especie, rebuzno, ladrido, maullido y quiquiriquí.
-
Dirección Ute von Münchow-Pohl.
-
Guion Jan Strathmann
-
Fotografía Francesco Paglia.
-
Música Alex Komlew
-
Animación uan José Bravo, Sandra Fendauer, Gerlinde Godelmann.
-
Cines Príncipe (euskaraz), Urbil, Niessen, Mendibil (castellano).
-
Duración 76 minutos
Ute von Münchow-Pohl es de ese lugar, de la ciudad hanseática a la que todo el mundo tiene por liberal, abierta y acogedora para con los extranjeros así que no es de extrañar que ella sea una de las grandes damas de la animación europea ni que, en complicidad con su guionista, esté convirtiendo a los elfos que viven, se divierten y ayudan a los humanos en otra ciudad bien mágica (Colonia, donde el concierto de Keith Jarrett y donde cuentan, están enterrados los Reyes Magos), en los protagonistas de una saga estrenada ya en medio mundo y en muchos idiomas (incluido el euskara). Tampoco resulta raro que siendo Ute de Bremen, lugar de artistas, esta película, la segunda entrega de los Elfkins, consiguiera el premio del público en Zurich y fuera muy celebrada en el Film Festival for Children & Young Audience de Schlingel. Sí, Sajonia otra vez.
Bonita, ligera, con unos elfos que ya utilizan artilugios voladores de próxima generación y no tienen la menor intención de ser tan sosos y horteras como los gnomos de jardín, con una animación tranquila y graciosa, controlada por Juan José Bravo, dibujante, animador, vídeo artista, escultor analógico y digital canario, está protagonizada por una gata policía y una agente que caza elfos. Véanla, es majeta.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.