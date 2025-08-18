Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotograma de la película.
Cine

Crítica de 'Super Elfkinak': La poli que persigue elfos

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 06:18

A la fuerza tienes que ser buena directora de cine de animación si has nacido en Bremen, allá en la Baja Sajonia, allá donde los ... hermanos Grimm situaron el cuento del burro, el perro, el gato y el gallo que, huyendo de sus respectivos dueños que quieren sacrificarlos por viejos, dan con sus huesos en una guarida de bandidos a los que aterran formando una figura espectral y emitiendo cada uno los sonidos propios de su especie, rebuzno, ladrido, maullido y quiquiriquí.

