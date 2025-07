Crítica de 'Padre no hay más que uno 5': Que se vayan, para siempre

Santiago proclama que prefiere un espectador feliz a una buena crítica. Más allá de que feliz, lo que se dice feliz, feliz de felicidad, feliz ... del todo hay pocas películas que nos hagan (ni siquiera las que nos gustan), objetivo cumplido, la gente se ha gastado este fin de semana una pasta gansa (un millón de euros en taquilla) para asistir a la que se supone será la última cita con esa familia supernumerosa a la que se va añadiendo más y más gente (una consuegra tarotista, el novio de la criada y alguien más que pasaba por allá). En cuanto a lo de las críticas positivas, por más que se la traigan al pairo, también lo ha logrado. Se leen por ahí cosas tan espeluznantes como que los primeros 60 minutos son los mejores de la serie o que la escena en que Segura se imagina ser un hábil luchador que deja K.O a un par de sicarios está muy bien resuelta. Vaya. Hay críticos que no han visto a Ana de Armas (y su doble) en 'Ballerina'.

Valoración Datos Dirección Santiago Segura

Guion Segura y Marta González de Vega

Fotografía Javier Salmones

Montaje Fran Amaro

Intérpretes Santiago Segura, Toni Acosta, Loles León, Carlos González Morollón, Antonio Resines, Omar Montes.

Cines Príncipe, Antiguo Berri, Urbil, Garbera, Niessen, Mendibil..

Duración 100 minutos

Todo O.K, un millón de euracos y un puñado de comentarios profesionales a favor, miel sobre hojuelas. Llegó la hora, que se vayan, se vayan, se vayan. Todos. Los que ya estaban y los que podrían venir en un más que probable spin off. O en una serie de TV. Y que Santiago deje en sastrería su disfraz de fan (talludito) de Taylor Swift.

Será que a mí no me gustan los niños (ni lo meapilas ni las folklóricas). Será que me van las comedias más ácidas ásperas, menos conservadoras. Será que me desagradan las puestas de escenas donde todos están como muy apretadicos y agarrapiñaditos delante de la cámara. Y me descolocan los actores desmadrados y desnivelados, Será que a mí lo que me gustaría sería que Santiago engordase e hiciera un Torrente. Será por eso que feliz, lo que se dice feliz, no fui.