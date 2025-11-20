Crítica de 'Todos los lados de la cama': Mi hijo se casa (con una chica)

Pienso que es entre infumable e infame, amén de tan conservadora como los tiempos que estamos viviendo en los que por mucho que ondeemos banderas ... arco iris en el fondo del mar matarile rile rile seguimos pensando que lo fetén es que las chicas se junten con los chicos y los chicos con las chicas, pues el libertinaje está bien el día del Orgullo pero atrevimientos en taquilla, los mínimos.

Valoración Datos Dirección: Samantha López Speranza.

Guion: Carlos del Hoyo, Irene Bohoyo.

Fotografía: David Azcano.

Música: Vanessa Garde.

Intérpretes: Ernesto Alterio, Pilar Castro, Jan Buxaderas, Lucía Carabello, Sergio Abelaira.

Cines: Príncipe, Urbil, Garbera, Niessen, Mendibil.

Duración: 112 minutos.

Y aún así, manteniendo bodas y romances muy en hetero (que no en estéreo) tampoco es que haya despuntado en taquilla. El fin de semana de su estreno recaudó 278.000 euros contra los 322.000 de 'Los domingos' (ya cumple un mes en salas).

Yo pienso, sí, que es entre infame e infumable, pero no voy a escribirlo del todo no vaya a ser. Entre otras cosas porque me gusta la gente con oficio y recursos. Como su directora, realizadora de más de una serie, mexicana afincadísima en Madrid que se enamoró del cine viendo 'Cronos' de Guillermo del Toro. Buen gusto, sí señora.

Creo que pudiera ser entre infumable e infame, pero no lo redacto del todo en negro sobre blanco porque, como al personal le gustan tanto los musicales, acaso les caiga bien esta comedia con canciones de Alaska y los Pegamoides, Loquillo y los Trogloditas, Jeanette, Pablo Abraira, Los Rodríguez, o Los Ronaldos y bailes en plan jazzy, funky, urban. Un filme tan profesional que incluye en los créditos al profesional encargado del posicionamiento del producto, siendo estos Mahou, Kaiku o Solan...

Debe de ser, sí, entre infumable e infame. Pero si lo es ¿por qué aceptaron aparecer Secun de la Rosa, Alberto San Juan y hasta Guillermo Toledo? He debido pasarme algo por alto. No, los chistes verdes vía apps de folleteo virtual, no. Los pillé 'toidos'. Infumables también. Pero la montadora tiene un Goya. Acaso no sea del todo infame.