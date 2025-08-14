Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una escena de la película.
Cine

Crítica de 'Indomables': Sobre caballos veloces

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:13

  • Dirección Daniel Minahan

  • Guion Bryce Kass sobre la novela de Shannon Pufahl.

  • Fotografía Luc Montpellier

  • Música Mark Orton

  • Intérpretes Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Will Poulter, Diego Calva, Sasha Calle.

  • Cines Trueba (V.O. y doblada.

  • Duración 117 minutos

Le han puesto en castellano un título excesivo que remite, tal vez, a aquellos 'The Misfits' de John Huston que a su vez aquí se ... llamó 'Vidas rebeldes'. En realidad, traduciendo el original 'On Swift Horses' por 'Sobre caballos veloces' queda bien, impactante y hasta más simbólico; un titulo cuyo sentido s encuentra al final de la película, una película que quiso y pudo ser grande, muy grande; una de esas obras excelsas que retratan la América que queda entre México y Canadá. Esta la retrata en ese periodo de terror nuclear, guerra de Corea, prosperidad y caza de brujas. La retrata entre Kansas y California. Con personajes poderosamente reconocibles porque los hemos visto en otras mil y una películas. Desde 'Gigante' a 'Queer' pasando por 'Pozos de ambición '. Y hasta 'The Brutalist' o incluso los anuncios que aparecían en la revista 'Reader´s Digest'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  2. 2 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  3. 3

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  4. 4 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  5. 5 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  6. 6 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle
  7. 7 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  8. 8 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  9. 9 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  10. 10 Se empiezan a comercializar las últimas 28 viviendas libres de Ciudad Jardín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crítica de 'Indomables': Sobre caballos veloces

Crítica de &#039;Indomables&#039;: Sobre caballos veloces