Crítica de 'Enemigos': Moto, silla, colchoneta

Morrocotuda. Morrocotuda porque es de verdad. Porque es genuina. Porque va a por todas. Porque no tiene doblez. Porque va de derecho.Porque destila rabia ... y amor. Del bueno. De ese que hay por quintales en esos barrios en los que, por supuesto, no falta gente revirada y malnacida pero en donde es mejor que la comunidad la creemos nosotros porque de fuera no va a venir nadie a sacarnos las castañas del fuego sino más bien a echar gasolina al brasero. Morrocotuda. Porque, a diferencia de otras que casi todos tenemos en mente, no es un ejercicio de pornopobreza filmado por niños y niñas ricas a quienes sus padres les pagaron el curso de cine. Morrocotuda porque dignidad, en esta colonia Requena de San Vicente del Raspeig (Alicante), hay por arrobas y a veces, al cumplr los 18 tu gente te regala una moto (motillo). Morrocotuda porque se faja a la realidad. Claro que te las han hecho pasar canutas en el colegio. Sobre todo él, el que te roba la moto. Pero en el barrio no se hunde ni dios. Y de venganza, ya hablaremos.

Morrocotuda. Por la banda sonora, que contiene lo mejorcito del trap y del hip hop hispano. Y más allá: Kase O, SFDK, Remate, Maka, Yung Beef, Lin Cortés, La Mala Rodríguez, Ángel Dior y el dominicano Vakeró. Y además con las letras repiqueteando escritas, dorado sobre negro, en la pantalla. Morrocotuda. Porque tiene altibajos y acaso hasta algún que otro desplome. Pero resulta que si el tramo final trastabillea algo y no se ajusta a lo que la misma historia y sus personajes están pidiendo a gritos es porque el director y su coguionista les tienen tanta ley, tanto cariño, a sus criaturas que quieren ponérselo difícil al Destino. Morrocotuda porque solo la hemos visto y la verán quienes son capaces de enrabietarse, comoverse y rapear a la vez. Que no es tan fácil. Valoración Datos Guion

Dirección David Valero.

