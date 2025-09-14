Crítica de 'Eddington'; Población, 350 almas (+-,+-)

Comenta Compartir

Valoración Datos Director Ari Aster

Guion: Ari Aster

Música: The Haxan Cloak, Daniel Pemberton

Fotografia: Darius Khondji.

Intérpretes: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdree O´Connell.

CInes: Príncipe, Trueba (V.O), Niessen.

Duración: 145m

Ya que el mundo está desarbolado, desaforado, desnortado, desquiciado, desmoronándose, desequilibrándose, desmenuzándose a la velocidad de la luz, hagamos una película desquiciada y desquiciante, desequilibrada ... y desequilibrante. Desasosegante y sin sosiego. Los que estamos aquí somos capaces. Mucho. Produce A24, la compañía que sacó adelante 'The Florida Project' y 'El sacrificio del Ciervo Sagrado'. Dirijo yo, Ari Aster, la extraña criatura bienamada por los excéntricos, y denostada por la gente que no entiende de paranoias cinematográficas (ni de las otras). Soy el autor de 'Heredity', 'Midsömmer' y 'Beau tiene miedo'. A mi lado, ese ser capaz de encarnar a un monstruo distinto en cada película. ¿Lon Chaney? No, Joaquin Phoenix. De director de fotografía, Darius Khondji, el iraní que ha iluminado (y oscurecido en las tinieblas) peliculones como 'Seven', 'Delicatessen' o 'Mickey 17'. En la banda sonora, Daniel Pemberton, alias The Haxan Cloack, con su música texturizada en mil capas y tan, tan, tan bestialmente atmosférica.

Al 'New Yorker' no le ha gustado del todo esta nuestra película en la que hay avalanchas de publicaciones en Facebook, subtítulos en TikTok, anuncios publicitarios, noticias por cable y eslóganes políticos demoledores pero acierta cuando afirma que de ella se desprende el polvo de un western, el sarcasmo de una sátira, la violencia de un thriller, el nihilismo de un noir y la grandiosidad (de pacotilla) de una epopeya crepuscular. Nos ha salido un filme parábola, un filme fábula, un filme horroroso, habitado por criaturas con las que preferirías no juntarte el día del Juicio Final (quizás con la esposa del sheriff, sí y con el agente nativo, también). Un filme cómico y agrio. Donde mueren (casi) todos.

