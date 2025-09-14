Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una escena de la película.
Crítica de 'Eddington'; Población, 350 almas (+-,+-)

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:21

  • Director Ari Aster

  • Guion: Ari Aster

  • Música: The Haxan Cloak, Daniel Pemberton

  • Fotografia: Darius Khondji.

  • Intérpretes: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdree O´Connell.

  • CInes: Príncipe, Trueba (V.O), Niessen.

  • Duración: 145m

Ya que el mundo está desarbolado, desaforado, desnortado, desquiciado, desmoronándose, desequilibrándose, desmenuzándose a la velocidad de la luz, hagamos una película desquiciada y desquiciante, desequilibrada ... y desequilibrante. Desasosegante y sin sosiego. Los que estamos aquí somos capaces. Mucho. Produce A24, la compañía que sacó adelante 'The Florida Project' y 'El sacrificio del Ciervo Sagrado'. Dirijo yo, Ari Aster, la extraña criatura bienamada por los excéntricos, y denostada por la gente que no entiende de paranoias cinematográficas (ni de las otras). Soy el autor de 'Heredity', 'Midsömmer' y 'Beau tiene miedo'. A mi lado, ese ser capaz de encarnar a un monstruo distinto en cada película. ¿Lon Chaney? No, Joaquin Phoenix. De director de fotografía, Darius Khondji, el iraní que ha iluminado (y oscurecido en las tinieblas) peliculones como 'Seven', 'Delicatessen' o 'Mickey 17'. En la banda sonora, Daniel Pemberton, alias The Haxan Cloack, con su música texturizada en mil capas y tan, tan, tan bestialmente atmosférica.

