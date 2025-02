Crítica de 'Capitán América: Brave New World': Un Hulk rojo entre cerezos

Ustedes y yo intuimos que esta película no se merece tres estrellas por muy conspiranoica que sea (como debe ser todo filme que tenga dentro ... sus super villanísimos una guerra mundial a punto de estallar y una masa celestial caída a la Tierra) y por más que su intérprete haga lo imposible para darle un pálpito humano a su Capitán América.

Valoración Datos Dirección: Julius Onah.

Guion: Malcolm Spellman, Dalan Musson, Rob Edwards, Julius Onah, Peter Glanz.

Fotografía: Kramer Morgenthau.

Música: Laura Karpman.

Intérpretes: Anthony Mackie, Danny Ramirez, Harrison Ford.

Cines: Antiguo Berri, Niessen, Txingudi; V.O. y doblada: Príncipe, Urbil, Garbera.

Duración: 119 minutos.

De buenas a primeras no se las merece porque luce un montaje bastante chafardero, un guión que se hace un lío consigo mismo y un personaje principal femenino que es como para borrarlo del mapa en cuanto aparece. Tampoco es que tenga así como mucha, mucha, mucha acción y desde luego que menos inspiración. Pero, siempre hay un 'pero', resulta que por muy apolítica que se considere la Marvel no deja de tener un toque entre realista y tal vez profético el hecho de que, unos años después de la toma del Capitolio por las hordas cornudas y viendo como nos vienen dadas desde Washington, sea el propio presidente de los Estados Unido quien, henchido de ira, destroce la Casa Blanca y se cargue el Obelisco a cuyo alrededor en otros tiempos se reunían miles de personas reclamando derechos civiles que hoy penden de un hilo. Es por eso por lo que esta película que no es ni muy mala ni por supuesto buena, recibe tres estrellas. Algún día en esta galaxia o en otra muy lejana alguien la considerará título primordial para entender la catástrofe final, que ya habrá llegado cuando descubramos que el lider del mundo libre (já) es 'La Masa', 'Hulk' en su versión más machaca todo; un Hulk rojo rojísimo (de rabia y más) activado por las pastillas radioactivas del malo de turno. Que esa criatura (estampada digitalmente contra una croma que da grima total) sea Harrison Ford tambien merece tres estrellas.