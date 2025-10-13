Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un fotograma de la película.
Cine

Crítica de 'Bala perdida': Gato, hebreos, llave, pasma

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 06:33

Me la trae bastante al pairo que una buena parte de la Humanidad opine que es una memez, una sandez y una idiotez. Hay una ... cierta tendencia a no permitir que los cineastas decidan que quieren divertirse después de haber filmado alucinaciones cinematográficas tipo 'Mother!' o maravillas oscurísimas tal que 'Cisne negro'. Como si siempre tuvieras que dirigir al límite. A mí, por el contrario, me parece de perlas que al realizador de un videoclip tan macanudo como 'Lou Reed & Metallica: The View', le apetezca hacer una comedia tirando a muy negra, muy violenta, muy divertida, muy marrullera con punkies, gatos, mucha priva, matones eslavos, cuatro millones en juego y una madre entrenadora de béisbol. Me parece un punto de bravura bien guapo. Y no, tampoco le encuentro ningún problema a que sus maneras y sus modales (o su falta de ellos) deban mucho a Guy Ritchie ('Cerdos y diamantes', 'Lock & Stock'), a los Coen y al 'After Hours' de Scorsese. Entre otras cosas porque siempre nos cayó bien Guy, siempre estaremos al lado de Joel y Ethan y siempre rendiremos pleitesía a Martin.

