Crítica de 'Bala perdida': Gato, hebreos, llave, pasma

Comenta Compartir

Me la trae bastante al pairo que una buena parte de la Humanidad opine que es una memez, una sandez y una idiotez. Hay una ... cierta tendencia a no permitir que los cineastas decidan que quieren divertirse después de haber filmado alucinaciones cinematográficas tipo 'Mother!' o maravillas oscurísimas tal que 'Cisne negro'. Como si siempre tuvieras que dirigir al límite. A mí, por el contrario, me parece de perlas que al realizador de un videoclip tan macanudo como 'Lou Reed & Metallica: The View', le apetezca hacer una comedia tirando a muy negra, muy violenta, muy divertida, muy marrullera con punkies, gatos, mucha priva, matones eslavos, cuatro millones en juego y una madre entrenadora de béisbol. Me parece un punto de bravura bien guapo. Y no, tampoco le encuentro ningún problema a que sus maneras y sus modales (o su falta de ellos) deban mucho a Guy Ritchie ('Cerdos y diamantes', 'Lock & Stock'), a los Coen y al 'After Hours' de Scorsese. Entre otras cosas porque siempre nos cayó bien Guy, siempre estaremos al lado de Joel y Ethan y siempre rendiremos pleitesía a Martin.

Valoración Datos Dirección: Darren Aronofsky.

Guion: Charlie Huston.

Fotografía: Matthew Libatique.

Música: Rob Simonsen.

Intérpretes: Austin Butler, Regina King, Matthew Smith, Zoë Kravitz.

Cines: Antiguo Berri (V.O. y doblada), Urbil, Garbera, Niessen, Mendibil.

Duración: 107m. Personalmente pienso que 'Bala perdida' es soberbia y se merece cada uno de los cuatro chirimbolos de clasificación. Tiene un guion rico rico, muy bien engrasado, escrito por el autor de las dos novelas inspiradoras de la película, Charlie Huston, más que interesante escribidor de cómics cuyas obras adaptan las cadenas de TV y las plataformas más importantes. 'Bala perdida' está construida con elegancia, conducida con ferocidad y tiene un punto surrealista que a otra le hubiese quedado como a un santo dos pistolas pero que a ella le sienta muy pero que muy bien. Ah, mantiene un tono despreocupado pero sabe echar sal en las heridas. ¿Que si termina bien? Creo que sí. O no.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión