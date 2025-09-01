Animadeba celebra su mayoría de edad como el gran escaparate de la animación en Euskadi

Dieciocho años animando historias, encendiendo pantallas y reuniendo talentos de todo el mundo en Gipuzkoa. Animadeba Festibala alcanza su mayoría de edad convertido ya en ... el gran referente de la animación en Euskadi. Y lo celebra por todo lo alto, «en un año de celebración por haber llegado hasta aquí», con una edición que se desarrollará entre el 3 y el 6 de septiembre, tanto en el corazón de Deba, su cuna, como en distintos espacios de Donostia. Una cita imprescindible para cineastas, animadores y amantes de un arte que no deja de evolucionar ni de sorprender.

Tal como ha explicado el director del festival, Aitor Oñederra, el programa de este año pone el acento en «la competición internacional de cortometrajes y en una cuidada selección de largometrajes dirigidos tanto al público infantil como adulto». De los 1.410 cortometrajes recibidos desde 128 países, un total de 20 títulos han sido seleccionados para competir en el certamen y optar a uno de los cuatro premios que se darán a conocer el último día del festival, cuyas categorías se mantienen: Mejor Película, Mejor Guion, Premio del Público y Premio Nuevos Directores EHU.

El festival arrancará oficialmente este martes con una sesión inaugural en el Museo San Telmo, a las 19.00 horas, como preludio al estreno oficial programado en Kutxa Zuria de Deba, el jueves a la misma hora. Por su parte, las proyecciones de la Sección Oficial se dividirán en dos sesiones. La primera tendrá lugar este viernes a las 19:00 horas en Kutxa Zuria, Deba, con los cortos 'Sulanai', 'Holy Heavênes', 'It Shouldn't Rain Tomorrow', 'Out There' y 'Les Bottes de la Nuit / The Night Boots'. La segunda tanda se podrá ver el sábado, a la misma hora y en la misma sala, con los títulos Plat de Résistance / Mealitancy, Mater Benefacta, Safo / Shappo, Percebes y 1978. Todos ellos, en palabras de la organización, reflejan «el creciente nivel de la animación contemporánea».

El jurado oficial estará compuesto por tres nombres de peso: Sara Álvarez, directora del Máster de Animación de la Universitat Politècnica de València y experta con amplia trayectoria en el sector; David Baute, cineasta y director artístico del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias; y Begoña Vicario, doctora en Bellas Artes y cineasta con títulos como 'Pregunta por mí', 'Haragia', 'Beti Bezperako Koplak', Areka' o 'Ehiza' en su haber. La propia Vicario recibirá el Premio EITB de este año «en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de la animación». Con este motivo, el festival le dedicará una retrospectiva de sus obras más significativas durante la gala EITB, que tendrá lugar en Kutxa Zuria de Deba, el viernes a las 22:00 horas.

Por su parte, en representación de David Baute se proyectará 'Mariposas negras' este jueves a las 22:00 horas, una de las piezas más comprometidas de esta edición. Ganadora del Premio Goya a la Mejor Película de Animación en 2024, la cinta combina animación y memoria histórica para abordar el drama de los desaparecidos en América Latina. Con una estética visual poderosa y delicada, Baute da voz a las víctimas y denuncia el olvido sistemático que las rodea. Su paso por Animadeba confirma la voluntad del festival de ofrecer una animación que no solo emociona, sino que también interpela y conmueve.

Presencia de Michaël Dudok de Wit

«Orgullosos de contar con él». Así lo expresa la organización del festival al anunciar que el Premio Honorífico de esta edición será para el prestigioso director holandés Michaël Dudok de Wit, «una de las figuras más respetadas del cine de animación contemporáneo». Su retrospectiva será la encargada de abrir el certamen, con la proyección de algunas de sus obras más emblemáticas, empezando por 'Father and Daughter' (2000), el cortometraje que le valió el Oscar y que ha sido aclamado como una de las piezas más conmovedoras y poéticas del género. Completan el programa 'Tom Sweep' (1992), 'Le Moine et le Poisson' (1994) y 'The Aroma of Tea' (2006), así como su largometraje más celebrado, 'La tortuga roja' (2016), una coproducción con Studio Ghibli que confirmó su madurez artística y su alcance internacional.

Nacido en Abcoude (Países Bajos) en 1953, Dudok de Wit ha desarrollado una carrera marcada por la introspección, la simplicidad estética y la profundidad emocional. Estudió animación en Farnham (Inglaterra), donde ya comenzó a explorar el potencial simbólico del movimiento y el dibujo. Con una clara influencia del arte oriental, del cine mudo y del minimalismo visual, su obra se caracteriza por la ausencia de diálogos y el uso expresivo del color, la música y el silencio. Cada uno de sus cortos es una pequeña meditación visual sobre la memoria, el tiempo, la pérdida o la conexión con la naturaleza.

Además de las proyecciones, el maestro holandés ofrecerá este jueves a las 12:00 horas, en el Hotel Hiru Uhinak de Deba, un taller titulado 'La animación como lenguaje del consciente: creatividad, símbolos y juego narrativo'. Será una oportunidad única para aproximarse a su universo creativo y conocer de primera mano su concepción de la animación como herramienta de exploración interior. Su presencia en Animadeba subraya el carácter formativo y reflexivo del festival, que no solo exhibe obras, sino que crea espacios de encuentro, aprendizaje y diálogo con los grandes nombres de la animación mundial.

Talleres y videojuegos

Siguiendo esa estela de exploración y apertura, la edición de este año ofrece también la posibilidad de experimentar. Gracias a la colaboración con MediaLab Tabakalera, el festival da un paso más en el ámbito de los videojuegos dirigido instalado en El Contenedor, tanto profesionales como personas interesadas en iniciarse en el sector podrán probar videojuegos en desarrollo, vivir la experiencia en primera persona y entender mejor los puentes que existen entre animación, narrativa interactiva y tecnología.

Además, regresa el espacio Work in Progress, uno de los ejes más innovadores de Animadeba, con un total de 22 proyectos seleccionados: cinco en la categoría profesional y 17 como nuevos talentos. Todos ellos optarán a tres premios: el Premio DAMA Nuevos Talentos, el Premio WIP a Mejor Proyecto y el Premio al Mejor Trabajo en Euskera. El jurado encargado de valorar estos trabajos está formado por reconocidos profesionales del secto como Diego Herguera, Esther Cabero y Miren Aperribay.

Como actividad complementaria a la dimensión formativa del festival se celebrará la mesa redonda 'Cartografía de la animación contemporánea', un espacio de reflexión y diálogo en el que Sonia Estévez, Kote Camacho, Diego Herguera, Mel Arranz, Izibene Oñederra y la propia Esther Cabero debatirán sobre el lugar que ocupa hoy la animación dentro del panorama cinematográfico global: sus retos, sus lenguajes y su potencial expresivo.

A su vez, plataformas como Primeran y Filmin acompañarán la posterior exhibición de algunos de sus títulos seleccionados en sus respectivos catálogos digitales, ampliando el alcance del certamen más allá de las salas y acercándolo al gran público. Y como broche final, Animadeba despedirá esta edición número 18 con una gran fiesta de clausura, en la que la música tomará el relevo a la animación con las actuaciones en directo de EZEZEZ, Putas Amak y DJ Fetén. Una celebración colectiva, luminosa y alegre. Un final a la altura de un festival que ha sabido crecer sin perder su esencia.