Andra Maria Zuriaren 1976ko jaiei buruzko filma argitaratu du Arabako Artxiboak
Orain artean ezezaguna izan den ikus-entzunezkoak martxoaren 3ko gertaeren ondorengo Zeledonen jaitsiera polemikoa jasotzen du
A. Urbieta
Donostia
Igandea, 10 abuztua 2025, 18:34
Andra Maria Zuriaren 1976ko jaiei buruzko filma argitaratu berri du Arabako Artxiboak, orain artean ezezaguna izan dena eta martxoaren 3ko gertaeren ondorengo Zeledonen jaitsiera polemikoa jasotzen duena.
Arabako Foru Aldundiaren YouTube plataformako kanalaren bidez plazaratu du Artxiboak 1976ko abuztuaren 4an eta 5ean Gasteizen filmatu zen lana. Dokumentu hori Arabako Etnografia Mintegiaren bildumakoa da, eta Andra Maria Zuriaren urte hartako jaien irudi esanguratsuak biltzen ditu. Besteak beste, martxoaren 3ko gertaerek astindutako gizarte egoera larriak baldintzatu zituen egunok.
Izan ere, protesta baten harira, polizia armatuak San Frantziskoko parrokian bost langile hil izanak eragin zituen ondorioak bizi zituen Gasteizek, 1976an. Dolua erakusteko protesta gisa, blusa taldeek erabaki zuten jaietako parte-hartzea etetea. Tokiko agintariek, ordea, egitarau ofizialari eutsi zioten. Jose Luis Isasik, artean Zeledon, iragarri zuen ez zuela jaietan parte hartuko. Hala, Zeledonena egiteko bere burua eskaini zuen Enrique Orive nobilleroak, nola edo hala ohiko jaitsierari euste aldera.
Filmak, koloretan eta soinurik gabea, Andra Maria Zuriaren plazan abuztuaren 4an bizi izan zen giroa erakusten du. Bertan, txupinazoa, Zeledonen jaitsiera eta Orivek egindako ibilbide polemikoa jasotzen dira, bai eta San Migueleko balkoira heltzerik izan ez zuen amnistiaren aldeko manifestazio baten irudiak ere. Garaiko larritasuna eta egonezina gorabehera, eta jendea Gasteizko batailaren monumentura igo arren, ez zen istilurik izan. Filmak hurrengo eguneko pasarteak ere jasotzen ditu: Dato kalekoak, jendea zezenketara bidean doanekoa. Nahiz eta blusa taldeen aurkezpen paseorik egon ez, udal bandaren, erraldoien eta buruhandien kalejira egin zen.
1976ko uda funtsezkoa izan zen Espainiako trantsizio demokratikorako. Arabako hiriburuko martxoko gertaerek mobilizazioak eragin zituzten estatu osoan eta Erreforma Politikorako Legearen onespena aurreratu zuen. Lege horrek, besteak beste, alderdiak legeztatzeko bidea ireki zuen, lehen hauteskunde demokratikoak ekarri zituen eta 1978ko Konstituzioa idatzi beharra sustatu zuen.
Filma Arabako Etnografia Mintegiko ikus-entzunezko bilduma katalogatzeko eta digitalizatzeko prozesuaren parte da. Mintegi hori Foru Aldundiko Artxiboko eta Dokumentuak Kudeatzeko Zerbitzuaren zeregin da. Ana del Val Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuak azpimarratu nahi izan du «garrantzitsua dela gure jaien historia garai hartako memoria sozialarekin lotzen duten dokumentuak berreskuratzea eta zabaltzea, gure iragan hurbila interpretatzen lagun diezaguten»
