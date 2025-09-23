Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La actriz Alba Flores, en el centro de la imagen, ha presentado 'Flores para Antonio' en el Festival de San Sebastián. EP

Alba Flores recupera la figura de su padre: «Hoy sabemos que a la gente no hay que estigmatizarla por consumir drogas»

La actriz salda cuentas con la memoria de su padre, el cantante Antonio Flores, junto a su familia en un documental estrenado en San Sebastián

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:47

Alba Flores (Madrid, 1986) ha tardado treinta años en atreverse a hablar con su familia de la vida y la muerte de su padre, Antonio ... Flores, que falleció cuando ella era apenas una niña. 'Flores para Antonio' es el título del documental dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta que ha visto la luz en el Festival de San Sebastián.

