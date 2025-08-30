Crítica de cine 'Heidi: katamotzaren erreskatea': Abuelito, dime: ¿la quemaste tú?

Coproducción entre, agárrense, Bizkaia, Flandes, Canarias y Munich. Entre estudios de animación que ya han sacado adelante pequeñas maravillas como 'Inspector Sun y la maldición ... de la viuda negra' y cosejas majillas como 'La abeja Maya: El orbe dorado'. Junto a ellos, el recién creado Sumendi Uhartea que se quiere convertir en referencia de la animación 2D y 3D de este país y de otros.

Valoración Datos Dirección: Toby Schwarz, Aizea Roca Berridi.

Guion: Rob Sprackling, Peter Dollinger, Tess Meyer, Marcus Sauermann. Chema Hernández, José Fernando Rosquete Rodriguez, Cristina Vargas Villa.

Cines: Antiguo Berri y Niessen (en euskera).

Duración: 77 minutos.

Coproducción con cuatro lenguas maternas, euskara, castellano, flamenco y alemán. En el origen, no hace falta decirlo, el cuento de Johanna Spyri y por supuesto, aquel primer anime que junto al de 'Marco' y 'Mazinger Z' e inclusoantes que 'Dragoi Bola' llegó a nuestras pantallas. Si, el 'Heidi' firmado por un animador cuya grandiosidad descubriríamos mucho después, Miyazake.

Lindamente puesta al día (salvemos al lince, protejamos nuestros bosques, abajo los hombres de negocios malvados...), está a ratos un poco demasiado torpemente animada pero acaba gustando incluso a los malotes porque resulta que puede, quizás, tal vez, el abuelito(que se parece como una gota de agua a otra al Olentzero de barba blanca que se inventó la animación vasca...) haya quemado la torre dela iglesia en un ataque de ira contra Dios (sic) y el Destino (sic).

La cámara es ágil y la luz juega su papel con bastante elegancia. Por momentos todo parece muy estereotipado y los personajes, arquetípicos pero de pronto la idea del cruel Schnaittinger de construir un aserradero te hace pensar en 'Twin Peaks' y el ingenio proto-automovilístico en el que se desplaza le da al filmito un aire retropunk que le sienta mejor que bien. Además, todos amamos a los linces y nos gustan los lápices y los chocolates alpinos. Eso sí, echamos de menos a la señorita Rottenmeier.