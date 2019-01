Cinco compositores vascos crean una aventura musical que evoca la gesta de Elcano Presentación este martes en San Sebastián del proyecto 'Mundubira musika bidelagun'. / EFE Mikel Chamizo, Mikel Urquiza, Joël Méhra, Teresa Catalán y Zuriñe F. Gerenabarrena son los creadores elegidos RICARDO ALDARONDO Martes, 29 enero 2019, 16:25

Cinco compositores vascos crearán por iniciativa de la Orquesta Sinfónica de Euskadi otras tantas obras que en su conjunto evocarán la gesta de Elcano, en la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo.

Mikel Chamizo, Mikel Urquiza, Joël Méhra, Teresa Catalán y Zuriñe F. Gerenabarrena son los cinco compositores elegidos, que ahora tienen la misión de recrear «con libertad absoluta» las diferentes etapas del viaje, desde la salida del puerto de Sanlúcar de Barrameda, al paso por Sudamérica, Asia y África y el regreso a casa.

'Mundubira musika bidelagun' es el título de un proyecto que se plantea en sí mismo como una aventura de creación a través de cinco composiciones que reflejarán la travesía en su conjunto.

El resultado pretende ser «una mirada de los vascos al exterior», en palabras de Oriol Roch, director general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, pero también «un reflejo de la cultura vasca desde la diversidad de estilos y procedencias de los compositores, y desde un profundo sentido de pertenencia a un lugar», ha manifestado el director titular de la OSE, Robert Treviño.

Este ambicioso proyecto, que se irá revelando desde el estreno de la primera obra, la de Mikel Chamizo en el próximo otoño, a su conclusión en la primavera de 2022, año de la conmemoración del quinto centenario de la expedición, parte de la idea de «fomentar la creatividad, difundir un patrimonio y dejar un legado para las siguientes generaciones», ha manifestado el consjero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria. «Y hay que agradecer a Robert Treviño la enorme implicación con que se ha tomado este proyecto».

Treviño inició desde su llegada a la OSE un proceso de conocimiento de la historia de la música vasca y de sus compositores desde el siglo XIX, que le ha servido para implicarse a fondo en este proyecto con el que «seguir profundizando en la creación musical contemporánea vasca», expresa Roch.

«Me he pasado año y medio profundizando en los archivos, especialmente en Eresbil a cuyo director Jon Bagüés le agradezco muchísimo su ayuda, y hace unos meses estrenamos una obra de Ramon Lazkano», ha explicado Treviño. «El interés de este proyecto es que al mismo tiempo que recordamos el pasado de aquel viaje se va a poder mostrar la singladura de los compositores vascos contemporáneos. Me encanta trabajar con obras de compositores actuales, el no saber con qué te vas a encontrar», añade el director titular de la OSE.

Creación sin límites

La creación de las cinco composiciones no tiene límites. Sus creadores solo han recibido «una leve sugerencia», al asignar a cada uno de ellos una etapa del viaje como tema para desarrollar su obra, «con total libertad», aclara Treviño. Y lo hace con un ejemplo gráfico:#«Estamos acotumbrados a que cuando se hace un encargo de una obra a un compositor se le diga si tiene que durar siete o veinte minutos, si tiene que ser rápida o lenta, bonita o fea. Eso a Oriol y a mí nos parece un menú del McDonalds. Hemos preferido crear cinco obras libremente que sean como partes de una pintura que se muestra en su totalidad al unirlas. Lo que queremos que hagan los compositores es volar. Ese conjunto mostrará tanto la diversidad como la similitud, porque todos son vascos».

Los compositores, que pertencen a cinco territorios distintos, (Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, Iparralde y Navarra), destacan el carácter de aventura, búsqueda y conocimiento que supone emprender esta creación, una sensación equiparable al propio viaje que desembocó en la primera vuelta al mundo, y en la que Juan Sebastián Elcano jugó un papel esencial.

Las cinco etapas

Mikel Chamizo (Tolosa, 1980) será el primero en estrenar su obra, el próximo otoño, y por lo tanto es quien tiene el trabajo más avanzado. Se titulará 'Navigare necesse est' en referencia a una frase, «navegar es necesario, vivir no lo es» de Plutarco atribuída a Pompeyo, que arengó con ella a los marineros que no querían embarcar. El comienzo del viaje es la etapa que tiene que reflejar Chamizo y lo hará en tres partes:#«El rito religioso que acompañaba el viaje de unos marineros que iban a misa todos los días; la descripción del paisaje sonoro que podemos imaginar del puerto de Sanlúcar de Barrameda con el sonido de los barcos, los mástiles, la madera, el avituallamiento y las personas; y finalmente la salida al Atlántico en unos primeros días de navegación que ya tuvieron unas tormentas terribles, con los marineros aterrorizados», explica el compositor tolosarra. «Voy a optar por explorar unas capacidades de los instrumentos que no son los más habituales». Además Chamizo incorporará la palabra, con la intervención de las voces de la Sociedad Coral de Bilbao.

Miquel Urquiza (Bilbao, 1988) se centrará en Sudamérica, y reforzará las sensaciones de «aventura y descubrimiento de esa etapa del viaje, la llegada a un mundo desconocido y a menudo hostil», explica el compositor, aunque «aún no he comenzado a escribir», aclara. Un aspecto que sí quiere destacar es el intercambio entre ambos territorios, «porque los vascos hemos sido un pueblo de inmigración y emigración».

El compositor de Iparralde Joël Mérah (Clichy, 1969) abordará la parte que se desarrolla en el Pacífico y en Asia. «Quiero imaginar el interior de Elcano, sus sentimientos respecto al mar, el viaje y sus compañeros», señala. Ese carácter reflexivo le lleva a querer incorporar una voz a través de la poesía, y a la vez «hacer un homenaje al poeta Joxean Artze».

Teresa Catalán (Pamplona, 1951) se entusiasmó cuando le fue enconmendada la etapa de África, «pero inmediatamente me di cuenta de que no sabía nada de África. Enseguida vi que eso es una ventaja, porque la oportunidad de empezar de cero ese viaje y esa búsqueda me parece de lo más interesante de la propuesta». Lo que sí tiene claro es que «África es un gran sonido, pero también un gran silencio. Y mi mirada reflejará algo que solo se pueda hacer con la música, por su gran capacidad de conmoción».

Finalmente, Zuriñe F. Gerenabarrena se encargará de reflejar el término del viaje en 1522 y el regreso a casa, «la idea de llegar y triunfar, pero también de qué manera llegas. Esa contraposición en la que nos recordamos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que no somos la misma persona».